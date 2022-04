DOOM diventa next-gen, ma non nel modo che credete voi (ed è gratis)

DOOM è il leggendario sparatutto in soggettiva creato da John Romero, sebbene a quanto pare ora è il momento di riprenderlo in mano.

Senza nulla togliere a DOOM Eternal di Zenimax e Bethesda, sembra proprio che il grande classico di Romero sia ora tornato in un’edizione mai vista prima, davvero next-gen.

In attesa di scoprire il futuro della nota IP, visto che qualcosa si sarebbe già mosso alcune settimane fa, è il turno di una sorpresa davvero niente male.

Come riportato su ResetEra, un gruppo di modder davvero molto abile ha deciso di tirare a lucido il primo e indimenticabile DOOM introducendo il Ray Tracing e non solo.

Il nuovo tool simula l’illuminazione in tempo reale, donando al gioco un aspetto (quasi) da gioco di nuova generazione.

L’FPS datato 1993 appare infatti come un gioco dall’aspetto del tutto nuovo, o perlomeno i primi tre episodi resi a disposizione dai modder.

Poco sotto, trovate il sorprendente trailer che mostra il risultato finale.

L’illuminazione, le ombre e i riflessi Ray Tracing sembrano usciti davvero da un gioco di nuova generazione, al netto della “pixellosità” del gioco base.

Se volete mettere mano a questo nuovo DOOM, gratis, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo (richiede l’originale DOOM.WAD).

Ricordiamo anche che Romero ha da poco rilasciato un nuovo livello per la versione del 1994 del classico DOOM II, il tutto per andare incontro alla grave crisi della guerra in Ucraina.

Ma non solo: Eternal si è aggiornato con il notevole DLC The Ancient Gods, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione pubblicata alcuni mesi fa.

E se “DOOM gira su tutto”, avete anche avuto modo di leggere che da poco lo potete giocare su un telefono a disco (che ci crediate o no)?