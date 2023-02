Dino Crisis 2 Remake esiste, ma Capcom non c’entra nulla

Dino Crisis è uno di quei franchise che puntualmente vengono invocati dai giocatori, desiderosi di vedere un remake prima o poi.

Non aiuta il fatto che Capcom si sia fatta prendere la mano con i remake di Resident Evil, il cui quarto capitolo è imminente e lo potete già ordinare su Amazon.

Titolo che si rivela sempre più promettente ad ogni sua apparizione e che, anche per questo motivo, fa scatenare ancora di più i fan di Dino Crisis.

E se Capcom non sembra volerne sapere ci pensano i fan a produrre dei remake, o qualcosa di molto simile, con obiettivi diversi tra loro.

L’ultimo in questo caso è Dino Crisis 2 Rex-HD Project che, come il nome può fare intuire, punta a ridare lustro a… Dino Crisis 2.

REX-HD Project è una mod remaster di texture per la versione PC di Dino Crisis 2, che mira a migliorare tutte le texture fedeli all’originale, mettendo in risalto i dettagli per risoluzioni più elevate.

Il progetto è attualmente in lavorazione, ma potete scaricare già la preview a questo indirizzo mentre il pacchetto verrà pubblicato nei prossimi mesi in un periodo non meglio definito.

Visto che Capcom sta facendo finta di nulla da tanto tempo, questo è se non altro un buon modo per tornare ad esplorare il fascinoso survival con i dinosauri in attesa di… qualcosa.

Curiosamente, infatti, tempo fa era stata proprio Capcom a chiedere ai fan se volessero un remake di Dino Crisis, alimentando la furia degli stessi dopo l’ennesimo silenzio.

Che era già stata alimentata tempo fa dalla pubblicazione delle colonne sonore dei primi due capitoli su Steam, un gesto che è sembrato quasi una beffa all’epoca.

Almeno la software house nipponica si ricorda di festeggiare le ricorrenze perché, se il remake non esiste, almeno i compleanni vanno celebrati.