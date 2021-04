Dino Crisis 1 e 2 su Steam, ma non si tratta di quello che pensate voi

Capcom non sembra intenzionata a riportare in vita il franchise di Dino Crisis, la celebre serie di survival horror giurassica nata con tutti gli onori del caso sulla prima PlayStation e poi inevitabilmente finita nel dimenticatoio (specie per via di un terzo capitolo ufficiale e uno spin-off realmente imbarazzanti).

Nonostante alcuni tentativi di imitazione più o meno riusciti – come ad esempio lo sparatutto Second Extinction o il remake non ufficiale a cura del Team Arklay – ora via ResetEra è stato rivelato che la serie di Dino Crisis è “tornata” su Steam, sebbene si tratti purtroppo solo delle colonne sonore originali dei primi due capitoli della serie.

Artwork by Alexander Forssberg.

Le OST del capitolo originale e del secondo episodio sono infatti apparse online a sorpresa (qui e qui), al prezzo di 7,99 euro l’una.

Nonostante l’amarezza dei vari utenti – speranzosi di poter mettere le mani ai giochi classici nella loro interezza – non è da escludere che Capcom possa decidere davvero di includere i due titoli nel catalogo di Valve quanto prima, sebbene al momento non vi sono conferme al riguardo.

Ora come ora, dopo gli imbarazzanti Dino Crisis 3 e Dino Crisis – Gun Survivor, non sembra esserci la volontà di riprendere in mano il franchise: il primo capitolo, sviluppato dagli autori della serie Resident Evil (tra cui il leggendario game director Shinji Mikami) seguiva le vicende di Regina, un’agente speciale inviata con la sua squadra ad esplorare una misteriosa base segreta, costruita su di un’isola piena zeppa di creature che si credevano estinte da oltre 65 milioni di anni.

