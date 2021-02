Dino Crisis Revival: il remake di Team Arklay si mostra (e sembra incredibile)

Capcom non sembra al momento essere al lavoro su un remake/sequel di Dino Crisis, la serie di survival horror coi dinosauri nata nell’era a 32-bit sulla prima PlayStation e proseguita in maniera piuttosto tiepida sulle console a 128-bit (con i mediocri Dino Crisis 3 e Dino Crisis – Gun Survivor).

Il primo capitolo è stato un successo commerciale, con l’edizione PSOne in grado di vendere 2.4 milioni di copie in tutto il mondo.

Per anni, i fan hanno quindi sperato in una rivisitazione dell’iconica serie: ora, il Team Arklay, un gruppo indipendente di sviluppatori, ha deciso di mostrare nuovamente il loro Dino Crisis Revival, un fan project (con il retrogusto del remake) che promette di ammodernare il titolo classico uscito 20 anni fa.

Il progetto, in cantiere da diverso tempo, si mostra ora in alcune nuove immagini realmente sorprendente, che dimostrano come i lavori vadano avanti nel migliore dei modi. La prima mostra l’eliporto ed è visionabile poco sotto.

In basso, invece, trovate l’aspetto e le bio dei vari personaggi del gioco (inclusa la protagonista, Regina).

È sorprendente immaginare il tutto in un gioco nuovo di zecca, ispirato proprio ai remake di Resident Evil 2 e 3 (prodotti dalla Casa di Mega Man negli ultimi anni). Ma non solo: ricordiamo che il Team Arklay’s ha pubblicato diversi mesi fa i primi video del progetto amatoriale assolutamente non ufficiale realizzato con Unreal Engine 4 per celebrare i 20 della saga.

Al momento in cui scriviamo Dino Crisis Revival non dispone di una data di rilascio, né sono state rese note le piattaforme di riferimento (cui spicca ovviamente la versione PC). La speranza è che Capcom non decida di bloccare il progetto, come accaduto con il remake amatoriale di RE2 a cura del team italiano di Invader Studios.

Avete già visto anche Deathground, il promettente indie multiplayer pesantemente ispirato proprio a Dino Crisis (e che non sembra essere affatto male)?