Dimenticate Silent Hill: uno storico survival horror esce a Halloween

In occasione del Nintendo Direct dell’E3 2021 è stato confermato il ritorno di una famosa serie di survival horror di matrice nipponica: Project Zero Maiden of Black Water.

Con molta probabilità, l’uscita di Resident Evil Village ha riacceso la “fame” di titoli spaventosi e a loro modo terrificanti.

Previsto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch e PC, il gioco Koei Tecmo è noto in Nord America con il nome di Fatal Frame, andando ad accostarsi alla celebre saga di Silent Hill.

Basando il proprio appeal su fantasmi e rituali esoterici di matrice shintoista, Maiden of Black Water è una remastered di un titolo uscito originariamente su console Nintendo Wii U.

Ora, Koei Tecmo Europe ha confermato che il gioco verrà lanciato sul mercato il 28 ottobre prossimo, ossia quasi in concomitanza con la festa di Halloween, solo ed esclusivamente in versione digitale (poco sopra, trovate il nuovo trailer).

Tra le novità di questa versione migliorata segnaliamo una modalità foto in cui i giocatori potranno utilizzare qualsiasi personaggio o fantasma della loro avventura, posizionarli su uno sfondo a loro scelta, aggiungendo una varietà di effetti per creare la foto spaventosa perfetta.

Sono stati aggiunti anche nuovi costumi e accessori tra cui “Punk Ensemble” di Yuri, “Cutesy Goth Ensemble (Black)”, “Swimsuit (Blue)” e “Triathlon Suit” e “Miku Hinasaki Outfit (The Tormented)” di Miu, “Cutesy Goth Ensemble (bianco)”, “Costume da bagno (giallo)” e “Costume da bagno (rosa)”, insieme al “Completo da sposo” di Ren.

I fan potranno acquistare una Digital Deluxe Edition di Project Zero: Maiden of Black Water, che include una copia del gioco, un artbook digitale e sei costumi ispirati ai precedenti personaggi della serie.

Questi includono gli abiti di Mio Amakura e Rei Kurosawa per Yuri, Mayu Amakura e due abiti Miku Hinasaki per Miu e l’abito Kei Amakura per Ren.

Poco sotto, la trama ufficiale del gioco:

Yuri, Miu e Ren sono tre anime i cui destini stanno per collidere in modo inesorabile. Attirati dal misterioso Mount Hikami, dove si annida una forza oscura, hanno una sola certezza: nessuno di loro riuscirà a fuggire. L’intreccio delle loro storie ti porterà a esplorare appartamenti abbandonati, tortuosi sentieri nella foresta e santuari spettrali, dove la paura è sempre al tuo fianco e le ombre seguono ogni tuo passo…

Lo scorso anno si era vociferato che il regista Christophe Gans avrebbe diretto la trasposizione cinematografica di Fatal Frame/Project Zero, sebbene del progetto non vi sia più traccia.

Sempre parlando di survival horror di matrice nipponica, avete già visto il primo progetto di Bokeh Studio, la nuova casa di sviluppo dal creatore di Forbidden Siren?

Vi ricordiamo infine che agosto sarà il mese in cui verrà svelato il mistero dietro ad Abandoned, l’horror per PS5 collegato giocoforza a Hideo Kojima.