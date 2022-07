Diablo 4 sta arrivando, la beta compare all’interno del client Blizzard

Diablo 4 è un titolo un po’ scomparso nelle tenebre infernali, ma forse è arrivato il momento di tornare nel gotico mondo di Blizzard.

Il quarto capitolo della celeberrima saga di Blizzard, il cui ultimo esponente trovate su Amazon, è stato annunciato molto tempo fa e, ancora oggi non sappiamo moltissimo.

Mentre Diablo Immortal, invece, è al centro delle chiacchiere da un po’, anche se per fortuna sarà molto distante dal nuovo capitolo regolare della saga.

Nel tempo Blizzard ha svelato alcune novità sul gioco, tra cui la classe del Negromante e i primi dettagli sulla beta del titolo.

Proprio quella beta che, dopo l’annuncio, è scomparsa nuovamente. Almeno fino ad oggi perché, come riporta VGC, qualcuno l’ha avvistata nel client.

Alcuni utenti hanno trovato file che indicano che la beta di Diablo 4 è stata aggiunta al launcher di Battle.net proprio di recente.

Secondo Wowhead, i file di configurazione del catalogo di Battle.net includono nuovi dati che sembrano collegati all’applicazione della beta di Diablo 4, in preparazione per un eventuale lancio.

Nonostante non ci sia ancora una data precisa, e non sia possibile in alcun modo caricare alcun file, la finestra di installazione è visibile.

Diablo 4 fu annunciato originariamente nel 2019 per PC, Xbox One e PS4. Le versioni PS5 e Xbox Series X/S sono state confermate all’inizio di quest’anno, con cross-play e cross-progression per tutte le piattaforme, ma non c’è ancora una data di uscita.

Se lo volete, però, sappiate che lo potrete avere gratis facendovi semplicemente un tatuaggio. Ecco come funziona questa strana iniziativa di Blizzard.

La campagna del titolo sarà davvero molto longeva, stando a quanto emerso dalle pochissime informazioni divulgate dal team di sviluppo.

Per quanto riguarda Diablo Immortal, invece, il titolo mobile sta andando molto bene e di recente Blizzard ha deciso di fare un regalo ai giocatori.