Diablo 4 può essere vostro gratis al lancio… se vi fate un tatuaggio

Come parte di una campagna pubblicitaria per promuovere il lancio di Diablo 4, Blizzard ha deciso di offrire ad alcuni fortunati utenti la possibilità di provare a vincere una copia gratuita del gioco, che sarà disponibile al day one in formato digitale.

I fan interessati a poter provare in anteprima il successore di Diablo III (potete acquistare la Eternal Collection in consegna rapida su Amazon) potranno infatti partecipare ad alcuni eventi organizzati per poter avere accesso alla beta e, successivamente, al gioco completo non appena sarà pronto.

I giocatori dovranno però essere disposti a dover fare un importante gesto: per poter avere questa importante possibilità sarà infatti necessario farsi un tatuaggio flash a tema Diablo.

Blizzard ha infatti avviato una partnership con diversi tatuatori professionisti per realizzare gli eventi «Hell’s Ink»: alcuni fortunati utenti sorteggiati riceveranno un tatuaggio gratis e le rispettive copie del gioco, che però saranno assegnate anche a chi deciderà di tatuarsi senza essere stati scelti.

Il primo evento dedicato a questa iniziativa si è svolto a Los Angeles il 16 luglio, ma sono programmate diverse tappe in diverse location importanti, tra le quali non è purtroppo inclusa l’Italia.

Come get a free Diablo flash tattoo in LA at Vatican Studios on 7/16. Doors open at 11am. #DiabloHellsInk pic.twitter.com/Sb6KREpsCX — Diablo (@Diablo) July 13, 2022

Nel caso foste comunque interessati all’iniziativa e l’idea di fare un viaggio non dovesse preoccuparvi, di seguito vi riporteremo la lista completa dei prossimi eventi in programma con date, location e città (via PlayStation LifeStyle):

23 luglio: Chicago – Mayday Tattoo Co.

30 luglio: New York City – Inked NYC

6 agosto: Miami – Till The End Tattoos

13 agosto: Londra – Noir Ink Studio

18 agosto: Berlino – Das Kabinett Studio

3 settembre: Melbourne – Oculus Tattoo

10 settembre: Sydney – Little Tokyo Tattoo

Ricordiamo però che non tutti coloro che vorranno accedere all’iniziativa potranno avere questa possibilità: verrà infatti data priorità ai primi fan in lista, motivo per il quale viene consigliato di dirigersi nelle rispettive location il prima possibile.

Un’iniziativa di marketing sicuramente molto interessante, ma un’opportunità molto interessante per i più grandi fan della serie di poter provare e ricevere gratis l’attesissimo Diablo 4.

Se preferireste però fare a meno di viaggi e futuri tatuaggi flash, vi ricordiamo che potete già iscrivervi da adesso per avere la possibilità di partecipare alla beta in arrivo.

Blizzard ha già promesso che si tratterà di un’avventura estremamente longeva, ma soprattutto che prenderà le distanze dalle microtransazioni di Immortal: un’ottima notizia per i fan che non vedono l’ora di scoprire il prossimo capitolo «completo».