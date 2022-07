Diablo Immortal fa un regalo ai giocatori, ma con dei limiti importanti

Di Diablo Immortal si continuerà a discutere ancora molto a lungo, probabilmente, per vari motivi.

La saga fantasy di Blizzard, di cui trovate un grande artbook su Amazon, non è tornata certo nel migliore dei modi secondo i fan.

Al centro delle polemiche ci sono le microtransazioni che, nonostante tutto, Blizzard sta continuando a difendere a spada tratta.

A buon vedere visto che, ad oggi, Diablo Immortal sta guadagnando delle cifre assurde che difficilmente pensavamo di vedere.

In questa situazione tumultuosa, Blizzard ha deciso di fare una concessione ai fan, un regalo se vogliamo, con il nuovo aggiornamento.

Come riporta IGN US, i giocatori di Diablo Immortal ora possono cambiare classe del personaggio a piacimento… ma una volta alla settimana.

Da oggi, data in cui l’update verrà caricato, i giocatori potranno cambiare liberamente classe. O meglio, liberamente a patto che siate almeno al livello 35, con un cambio consentito ogni 7 giorni.

In compenso non ci saranno limiti economici, almeno al momento, perché Blizzard ha affermato che non ha in programma di addebitare ai giocatori il cambio di classe.

I giocatori possono anche cambiare l’aspetto del loro personaggio e ripristinare i loro alberi delle abilità Paragon quando passano a ciascuna classe per la prima volta.

Inoltre, al giocatore verrà dato anche un equipaggiamento temporaneo con un livello equivalente a quello che era precedentemente equipaggiato.

Questo, quindi, è uno dei tanti prossimi aggiornamenti che riceverà il gioco. I quali sono stati svelati di recente anche se, stando alla roadmap, non verrà cancellato il suo difetto più importante.

Anche se c’è chi continua a considerare Diablo Immortal addirittura un gioco perfetto, nonostante le criticità ed i problemi che sono venuti fuori.

Tra le curiosità c’è anche il fatto che, nonostante sia stato chiaramente pensato per fare furore nel mercato cinese, al momento l’uscita in Cina è stata bloccata.