Diablo 4, le code per l’open beta gratis saranno ancora più lunghe: «È intenzionale»

Dopo aver già rilasciato una prima versione della beta in accesso anticipato, esclusivamente per chi aveva prenotato il gioco, da oggi tutti i giocatori interessati potranno provare gratis Diablo 4 senza dover effettuare alcun acquisto.

Il quarto capitolo della saga (potete prenotarlo su Amazon) è certamente uno dei prodotti videoludici più attesi di tutto il 2023, come ampiamente dimostrato dalle lunghissime code presenti nell’accesso anticipato che, a quanto pare, si preannunciano ancora più problematiche.

Dopo che molti utenti avevano già espresso lamentele sull’impossibilità di entrare in partita, Blizzard ha deciso di avvertire in anticipo tutti i suoi fan, anticipando che non solo il problema non sarà risolto, ma che è stato reso ancora più grave in modo «intenzionale».

Come riportato da GamesRadar+, a darne notizia è stato proprio il community manager direttamente sul forum ufficiale, sottolineando che gli sviluppatori «hanno bisogno delle code» per eseguire gli stress test appropriati sui loro server.

Blizzard ha infatti anticipato di aspettarsi una quantità di utenti ancora più ampia rispetto all’accesso anticipato, dato che stavolta l’open beta sarà disponibile a tutti gli utenti, motivo per cui hanno voluto scusarsi in anticipo per le code che, pur essendo necessarie, sanno benissimo che «possono essere frustranti».

Le lunghe code serviranno per mettere duramente alla prova i server e garantire il miglior lancio possibile in occasione dell’uscita: gli sviluppatori hanno inoltre già anticipato che, se i server dovessero essere improvvisamente disattivati, sarà solo per implementare eventuali bugfix.

Insomma, se volevate approfittare del fine settimana per provare Diablo 4 prima dell’uscita, il nostro suggerimento è di armarvi di una pazienza “infernale”: l’attesa si preannuncia essere particolarmente lunga.

Durante la prova in accesso anticipato, alcuni giocatori avevano segnalato problemi molto gravi legati a una specifica scheda grafica, che in alcuni casi poteva arrivare addirittura a “friggersi”: attualmente Blizzard non ha però commentato la vicenda.

Nel frattempo, il team di sviluppo si è inventato una nuova folle campagna pubblicitaria, arrivando perfino a pagarvi le pulizie di primavera pur di farvi giocare la beta.