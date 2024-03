Diablo 4 sta arrivando gratis su Game Pass, ma su PC c'è un requisito aggiuntivo

Nelle scorse ore sono stati confermati ufficialmente gli ultimi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per il mese di marzo, che vedrà ovviamente Diablo 4 in prima linea come uno dei protagonisti di maggior spessore.

Il quarto capitolo della saga sarà infatti il primo gioco ad essere disponibile sul catalogo in seguito all'acquisizione di Activision Blizzard, iniziando dunque un lento ma regolare processo per portare tutti i titoli più importanti del gruppo nel servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

L'annuncio ha tuttavia confermato una brutta notizia che vi avevamo anticipato lo scorso mese: Diablo 4 non sarà disponibile in cloud come conseguenza dell'accordo preso con la CMA per portare a termine l'acquisizione. Di conseguenza, la versione in streaming dovrebbe essere disponibile solo su Ubisoft+.

E per i fan che vogliono recuperarlo su PC c'è un'altra scoperta di cui dovranno tenere conto, anche se ovviamente molto meno fastidiosa: pare infatti che sarà necessario utilizzare l'applicazione Battle.net per poter scaricare e giocare la versione gratuita di Diablo 4.

L'utente X Idle Sloth ha infatti provato ad effettuare la pre-installazione del gioco, ricevendo come risposta un pop-up che lo invitava a scaricare l'applicazione per i videogiochi sviluppati da Blizzard.

C'erano molti dubbi su come Microsoft avrebbe effettivamente gestito la gestione di due app PC sotto il suo controllo e pare che abbia scelto la stessa strada per i videogiochi di casa Electronic Arts e Ubisoft: per i titoli di Blizzard sarà necessario utilizzare l'applicazione dedicata.

Ci si aspettava ovviamente che venisse richiesto l'account Battle.net, necessario per sincronizzare i progressi di gioco, ma la necessità di dover scaricare a tutti gli effetti una seconda app si è rivelata una sorpresa inaspettata.

Vedremo se si tratta solo di una situazione temporanea o se anche tutti i prossimi giochi in arrivo della compagnia richiederanno questo step aggiuntivo: in ogni caso, se non l'avete già installata sul vostro PC, non possiamo che consigliarvi di procedere il prima possibile.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi di dare un'occhiata ai giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass: ben 3 titoli abbandoneranno il catalogo a fine marzo.