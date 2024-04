Blizzard e Diablo 4 su Game Pass: «Bello vedere nuovi giocatori»

Diablo 4 ha fatto il suo esordio su Game Pass, per PC e Xbox, a meno di un anno dalla sua uscita originale. Una velocità che arriva da un lancio che non è stato strepitoso per il titolo Blizzard che, però, sta recuperando grazie a questa "nuova" release.

Sebbene su PC sia stato necessario implementare per forza Battle.net, rendendo l'avvio di Diablo 4 più macchinoso di quanto preventivato, questo non ha impedito a tanti giocatori di scoprire per la prima volta il nuovo episodio della serie.

Diablo 4 è arrivato effettivamente su Game Pass a partire dal 28 marzo scorso e, stando alle parole di Blizzard, l'idea è stata vincente.

Come riporta Windows Central, il direttore generale di Diablo, Rod Fergusson, e il direttore artistico John Mueller si sono espressi in maniera estremamente positiva rispetto a queste prime settimane del gioco su Game Pass.

In un recente streaming in cui i due giocavano a Diablo 4 parlando con la community si è parlato proprio di questo, dalle parole di Fergusson:

«Ho sempre amato l'idea della libreria condivisa di Game Pass. [...] Mi è piaciuto guardare i giocatori di Game Pass entrare e vivere la storia per la prima volta»

Nel corso della chiacchierata, Fergusson ha anche parlato del futuro di Diablo 4 e di come il team di sviluppo sta lavorando ai prossimi contenuti.

«Con ogni stagione, abbiamo imparato molto su come le persone vogliono giocare», ha detto Fergusson, spiegando che la stagione 4 sarà un cambiamento fondamentale per quanto riguarda il sistema di loot, in particolare.

La patch aggiungerà nuovi sistemi di creazione e personalizzazione, oltre a nuovissime attività di endgame come La Fossa per guadagnare i materiali necessari per le nuove meccaniche che veranno introdotte.

Chissà se il lancio su Game Pass possa rappresentare l'inizio di una nuova vita per il titolo, mentre l'abbonamento continua ad accogliere nuovi giochi gratis. Proprio per questo potreste abbonarvi al più presto, magari con una delle card che trovate su Amazon.