Sì, giocare Diablo 4 gratis su PC Game Pass sarà macchinoso

Diablo 4 sarà uno dei tanti videogiochi che arriveranno prossimamente su Game Pass, gratis, ma i giocatori PC dovranno effettivamente attivare un processo più macchinoso per giocare che comprende l'avvio di Battle.net.

Il requisito era stato già anticipato qualche settimana fa ma, in attesa di una conferma più ravvicinata al lancio del titolo Blizzard sull'abbonamento Microsoft, era lecito sperare che si sarebbe trovata una soluzione meno macchinosa per avviare Diablo 4 su PC tramite Game Pass.

Advertisement

Microsoft lo ha spiegato attraverso Xbox Wire, in cui è apparsa una guida per poter attivare Diablo 4 su Game Pass a partire dal 28 marzo.

Ecco il procedimento che bisognerà attivare su PC, e solo su PC, per installare Diablo 4 e giocare gratis:

Apri l'app Xbox su PC e assicurati di aver effettuato l'accesso con il tuo account Microsoft legato al tuo abbonamento Game Pass. Quindi fai clic su Diablo IV e poi sul pulsante Installa.

Fai clic su "Installa Battle.net" quando richiesto e completa l'installazione (se hai già installato Battle.net, passerai automaticamente al passaggio successivo).

Ti verrà richiesto di connettere il tuo account Battle.net al tuo account Microsoft. Se hai già un account Battle.net puoi accedere per completare la connessione, oppure da qui puoi creare un account Battle.net per effettuare la connessione.

Dopo aver scaricato Battle.net e collegato i tuoi account, potrai completare l'installazione di Diablo IV.

C'erano molti dubbi su come Microsoft avrebbe effettivamente gestito la gestione di due app PC sotto il suo controllo e pare che abbia scelto la stessa strada per i videogiochi di casa Electronic Arts e Ubisoft: per i titoli di Blizzard sarà necessario utilizzare l'applicazione dedicata.

Ci si aspettava ovviamente che venisse richiesto l'account Battle.net, necessario per sincronizzare i progressi di gioco, ma la necessità di dover scaricare a tutti gli effetti una seconda app si è rivelata una sorpresa inaspettata.

In ogni caso, per giocare gratis vi servirà un abbonamento a Game Pass, e lo potete trovare su Amazon con le classiche card al miglior prezzo.

E per fortuna che non tutti i giochi gratis di Game Pass in arrivo dovranno attivare questo stesso iter, come quelli già annunciati per aprile.