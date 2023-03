Mentre giocherete Diablo 4, Blizzard vi farà le faccende domestiche

Diablo 4 si prospetta il classico gioco in grado di risucchiare davvero molto tempo libero, come i fan di Blizzard sanno bene. Ma se vi preoccupano gli impegni della vita vera, arriva una nuova iniziativa.

Il nuovo episodio della storica saga sta per arrivare, infiammerà l’estate anche su PlayStation 5 (lo trovate su Amazon) segnando un grande ritorno.

Il titolo è stato protagonista anche di una closed beta davvero interessante, almeno per chi ha avuto la possibilità di entrare non rimanendo bloccato in coda per sempre.

La beta di Diablo 4 è stata focosa se non altro per i giocatori PC, visto che alcuni sostengono di aver visto friggere la propria scheda grafica.

A giugno molte persone si ritroveranno a perdere tantissime ore nell’esplorazione di Diablo 4 ma, come riporta PC Gamer, non sarà un grosso problema.

Ma prima ancora ci sarà una open beta, a breve durante il periodo delle pulizie di primavera, ma non dovrete avere paura di saltarle per farmare oggetti per il vostro personaggio.

I giocatori potranno vincere un buono da $20mila da spendere per Thumback, una società di servizi che si occupa di gestire le faccende casalinghe.

The #DiabloIV Open Beta is coming.

We're giving away over $20k in @Thumbtack services to take care of your Earthly duties while you descend into Hell.

➡️ Comment your dreaded to-do list with #Diablo4theWeekend for a chance to win.

RULES: https://t.co/xML8Y3ojDp pic.twitter.com/T69FdIi0v1

— Diablo (@Diablo) March 20, 2023