Diablo 4, è allarme: la beta starebbe “friggendo” molte schede grafiche

I giocatori su PC potrebbero voler prestare molta attenzione durante le loro prove della open beta di Diablo 4: durante la fase in accesso anticipato non sono mancate le segnalazioni di problemi da risolvere, uno dei quali ha messo particolarmente in allarme i fan.

L’atteso quarto capitolo della saga di Blizzard (che potete prenotare su Amazon) pare infatti aver creato problemi a numerosi possessori di una scheda grafica RTX 3080 Ti: diversi utenti si sono infatti diretti sui forum ufficiali per segnalare che la beta avrebbe “fritto” la loro scheda.

Una vicenda che non può che ricordare molto da vicino quanto accaduto un paio di anni fa con New World: anche l’MMO di Amazon ha dovuto fare i conti con una inspiegabile “strage” di schede grafiche, in quel caso le RTX 3090.

Come riportato da Siliconera, sembra che a creare problemi sia stata una cutscene in particolare: alcuni giocatori più fortunati hanno soltanto notato problemi per le performance del PC, mentre per i più sfortunati la scheda grafica è stata messa talmente sotto pressione da essersi definitivamente guastata.

Non è chiaro come mai Diablo 4 abbia creato problemi soltanto su queste schede grafiche, dato che gli utenti che possiedono altri modelli non hanno attualmente segnalato problematiche di questo tipo, ma alcuni giocatori sospettano che si tratti di modelli difettosi che hanno fatto emergere i loro limiti soltanto con l’open beta.

Nel caso dei fan che hanno riscontrato solo problemi alle performance, i giocatori hanno segnalato di essere riusciti a bypassare temporaneamente il problema semplicemente skippando la specifica cutscene in questione, ma resta indubbiamente il mistero sul perché stia accadendo e perché solo su queste schede.

Blizzard non ha ancora commentato la spinosa vicenda, che vi invitiamo comunque a prendere con le dovute precauzioni in attesa di un comunicato ufficiale: nel frattempo, se possedete anche voi questa specifica scheda grafica, vi raccomandiamo di fare molta attenzione durante la vostra prova.

Augurandoci che l’eventuale causa del bug venga individuata e risolta al più presto, vale la pena di sottolineare che Diablo 4 è stato ottimizzato al meglio su tutte le versioni, come dimostrato da un nuovo interessante video confronto.

Tra l’altro, non si tratta del primo bug che è stato individuato durante la fase di test, anche se sicuramente questo è il più grave: molti utenti avevano denunciato di non riuscire nemmeno ad entrare in partita a causa di misteriosi errori di gioco.