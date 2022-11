Diablo 4, la finestra di lancio sarebbe già stata svelata: ecco i dettagli

L’attesa per il lancio di Diablo 4 potrebbe essere molto vicina alla fine: nelle ultime ore è emerso in rete un nuovo interessante report, che potrebbe aver già anticipato non solo quando uscirà l’ultimo capitolo della saga, ma anche quando sarà annunciata la data e i piani per il futuro.

Il successore del terzo capitolo (trovate la Eternal Collection in offerta su Amazon) è sicuramente uno dei titoli più attesi del 2023, ma sfortunatamente gli sviluppatori non hanno ancora voluto annunciare una vera data definitiva ufficiale.

E mentre gli sviluppatori hanno dovuto affrontare nelle ultime settimane una enorme quantità di leak, l’ultimo dei quali è arrivato direttamente dalla prima closed beta, stando a un nuovo report potrebbe essere arrivata un’ulteriore fuga di informazioni particolarmente interessante.

Secondo quanto riportato da XboxEra e da Windows Central, sembra infatti che Blizzard intenda lanciare Diablo 4 ad aprile 2023: l’annuncio ufficiale sarebbe inoltre imminente e previsto per i The Game Awards 2022.

Se il rumor fosse confermato, durante la manifestazione verrebbe inoltre annunciata l’apertura ufficiale dei pre-ordini non solo sull’edizione standard, ma anche su diverse edizioni digitali e una particolare Premium Collector’s Edition, di cui non sapremmo però ancora gli effettivi contenuti.

Uno dei benefit del pre-order sarebbe la possibilità di accedere alla beta già a partire da febbraio 2023, con quasi due mesi di anticipo rispetto al lancio del gioco completo: Windows Central confermerebbe inoltre l’intenzione di rendere Diablo 4 un live service basato su Stagioni ricche di contenuti.

La Season 1 partirebbe però soltanto negli ultimi mesi del 2023, contrariamente al debutto che invece avverrebbe già ad aprile: ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, dato che da parte di Blizzard non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale sulle date.

In ogni caso, i fan di Diablo 4 potrebbero voler segnare l’8 dicembre 2022 sul proprio calendario, giornata in cui si svolgerà ufficialmente The Game Awards 2022: naturalmente anche sulle nostre pagine vi terremo costantemente aggiornati con tutte le novità che arriveranno dall’evento, incluse le eventuali conferme sull’ultimo capitolo della saga.

Le prime impressioni di chi ha già avuto la possibilità di provarlo in anteprima sarebbero assolutamente positive, motivo per il quale il possibile annuncio diventa ancora più atteso dai fan del franchise. Tuttavia, vi raccomandiamo di fare attenzione in queste settimane: sebbene non sia ancora uscito, c’è già il rischio di beccare enormi spoiler sulla trama.