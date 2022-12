Diablo 4, il nuovo trailer cinematografico ci svela la data d’uscita ufficiale

Come già anticipato da Blizzard nelle scorse giornate, The Game Awards 2022 ha offerto ampio spazio anche a Diablo 4, l’atteso nuovo capitolo della celebre saga action RPG amata in tutto il mondo.

Il successore di Diablo III (trovate la Eternal Collection su Amazon) si è infatti mostrato con un nuovo spettacolare trailer cinematografico, che potete visualizzare in apertura, svelando una notizia particolarmente attesa dai fan: la data d’uscita ufficiale.

Il trailer conferma infatti che Diablo IV arriverà ufficialmente sul mercato a partire dal 6 giugno 2023, confermando dunque l’anticipazione arrivata da Xbox Store e gli ultimi report che suggerivano un potenziale piccolo rinvio interno.

Per celebrare ulteriormente questo annuncio, Blizzard ha ufficialmente avviato l’apertura dei pre-ordini su PC, PlayStation e Xbox, svelando un bonus molto speciale per tutti i fan che sceglieranno di dare fiducia al progetto.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che poco prima dell’uscita del gioco sarà possibile provare una open beta gratuita, ma i fan che sceglieranno di prenotare Diablo 4 con la Digital Deluxe Edition o la Ultimate Edition avranno diritto a un accesso anticipato di 4 giorni dal lancio.

Blizzard ha infatti reso noto che la open beta avrebbe solitamente una durata minima di 4 giorni, ma prenotando le edizioni più esclusive sarà possibile divertirsi contro le armate infernali anche prima del previsto, oltre naturalmente a ricevere numerosi incentivi aggiuntivi, descritti nel dettaglio sul sito ufficiale.

Se non dovessero arrivare rinvii a sorpresa, dovrebbero dunque ormai mancare poco meno di 6 mesi perché i fan possano tornare a divertirsi con l’ultimo diabolico capitolo della saga: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare ulteriori novità sullo sviluppo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno confermato che Diablo 4 è uno dei punti migliori con cui iniziare la serie: nonostante sia stato ispirato dalle origini del franchise, Blizzard ha cercato di renderlo il più accessibile possibile per venire incontro anche ai neofiti.

Ma Diablo 4 non è stato naturalmente l’unico annuncio della serata: se ve li foste persi, abbiamo riepilogato per voi tutti i trailer e i reveal di The Game Awards 2022 nel nostro recap dedicato.