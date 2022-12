Diablo 4 tornerà alle origini ma sarà accessibile anche ai neofiti

Diablo 4 è attesissimo e, poche ore fa, sono arrivate le prime anteprime di chi ha potuto provare il titolo e raccontarlo al mondo.

Dopo il discusso terzo capitolo che, tra alti e bassi, ha tenuto compagnia ai giocatori per tantissimo tempo con la versione definitiva che trovate su Amazon, molti stanno sperando nel ritorno della saga.

Ultimamente i giocatori hanno potuto vedere il titolo nel modo sbagliato, per così dire, visto che sono arrivate ore ed ore di video leak.

Mentare Blizzard ha cominciato ad avvertire i giocatori del ritorno di Lilith, l’antagonista principale di Diablo 4 che forse si farà vedere di nuovo ai The Game Awards 2022.

In queste ore sono uscite le prime anteprime di Diablo 4, da parte di chi ha potuto provare il titolo in prima persona.

Tra chi ha raccontato il titolo di Blizzard c’è anche il PlayStation Blog, che ha pubblicato un lungo post in cui vengono svelate molte novità sul titolo.

Diablo 4 viene descritto come un’avventura più grande, personalizzabile e piena di bottini, tutte cose che i fan della serie non potranno che apprezzare.

L’estetica è decisamente ispirata al secondo capitolo, più brutale e in linea con quella che è sempre stata l’ispirazione gotica del franchise. Il mondo, infatti, sembra più maturo e concreto di Diablo 3, con un’estetica meno colorata e cartoonesca.

Ci sono più opzioni di gioco che mai e i piccoli dettagli e la cura extra applicata a ogni nicchia dei meccanismi lo rende, tra l’altro, uno dei punti migliori in cui iniziare la serie.

Per quanto riguarda il gameplay sembra confermata la possibilità di avere una libertà totale, come era stato specificato già qualche tempo fa con l’opportunità di abbandonare anche la storia principale.

Ora non ci resta che aspettare una data di uscita che, di tanto in tanto, viene svelata da qualche parte come ha fatto Xbox di recente.