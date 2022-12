Diablo 4, il lancio sarebbe stato rinviato: ecco quando potrebbe uscire

La data di lancio ufficiale di Diablo 4 potrebbe essere svelata durante gli imminenti The Game Awards 2022, anche se alcuni report potrebbero averne già svelato i piani effettivi e l’eventuale mese d’uscita.

Il nuovo capitolo della celebre saga Blizzard (trovate Diablo III Eternal Collection su Amazon) è indubbiamente uno dei titoli più attesi per il prossimo anno, ma la sua uscita potrebbe essere stata leggermente rinviata rispetto a quanto precedentemente anticipato.

Un report condotto da XboxEra e Windows Central aveva infatti svelato che l’uscita era inizialmente prevista ad aprile, anche se pochi istanti dopo un tweet misterioso di Mike Ybarra di Blizzard sembrava aver smentito tale ipotesi.

Da allora non c’era stata alcuna novità, fino a un nuovo aggiornamento nelle scorse ore da parte di Jez Corden di Windows Central, che ha ammesso come non sia più sicuro al 100% dell’uscita, spiegando come il lancio potrebbe essere stato rinviato di qualche mese (via GamingBolt).

Sembra infatti che aprile 2023 fosse soltanto una finestra indicativa di lancio e che potrebbe essere stata variata di circa 8 settimane: se il report fosse confermato, significherebbe che l’uscita di Diablo 4 sarebbe effettivamente prevista per giugno 2023.

Jez Corden ammette infatti che il suo documento che segnalava l’uscita ad aprile potrebbe non contenere più informazioni aggiornate, dato che il reporter avrebbe sentito voci contrastanti sul suo lancio e che suggerirebbero un possibile rinvio interno.

also I did report they'd have announcements at The Game Awards previously ^______~ https://t.co/wgK6dr9Tqi I also updated (still caching), that launch date may have shifted to June, but not 100% sure now. Hearing two conflicting answers. My docs for April 23 might be outdated. — Jez (@JezCorden) December 2, 2022

Ad ogni modo, l’insider Tom Henderson ha segnalato che nel backend di PlayStation Store sarebbe già stata caricata una beta di Diablo 4, il che significa che un annuncio potrebbe davvero essere in arrivo durante The Game Awards 2022.

Come sempre accade in questi casi, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni, trattandosi di voci ancora non confermate da Blizzard. Vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Ricordiamo che l’ultimo capitolo di Diablo offrirà un’esperienza open world in grado di offrire tanta libertà ai giocatori: sarà infatti possibile abbandonare la missione principale in qualunque momento per vivere la storia nel modo che preferite.