Diablo 4, un leak di Xbox avrebbe svelato la data di lancio ufficiale

Alla fine le indiscrezioni potrebbero essere state confermate clamorosamente da Xbox: un nuovo leak dello store di casa Microsoft avrebbe infatti svelato la data di lancio ufficiale di Diablo 4, che potrebbe essere svelata a breve durante i The Game Awards 2022.

L’ultimo capitolo della celebre saga di casa Blizzard (trovate Diablo III Eternal Collection su Amazon) sembrerebbe dunque non riuscire a porre un freno alla fuga di notizie, svelando dopo alcuni video gameplay anche i presunti piani per l’annuncio.

Il nuovo leak arrivato direttamente da Xbox sembrerebbe confermare le indiscrezioni delle ultime ore, che anticipavano una data di lancio potenzialmente rinviata internamente a giugno, contrariamente ai report precedenti che invece indicavano aprile come mese d’uscita.

L’insider Aggiornamenti Lumia, che già in passato ha svelato correttamente anticipazioni dallo store di casa Microsoft, ha svelato proprio pochi istanti fa che sarebbero state caricate le prime informazioni su Diablo 4: se il tutto fosse confermato, la data d’uscita ufficiale del quarto capitolo sarebbe il 5 giugno 2023, che in alcuni paesi potrebbe corrispondere al 6 giugno a causa del fuso orario.

Sarebbe inoltre già stato svelato il peso ufficiale del gioco, che si preannuncia non essere affatto leggero: secondo l’insider sarebbe infatti necessario avere a disposizione almeno 80GB di spazio libero in memoria.

Diablo® IV ➡️ Release Date: June 5, 2023 23:00:00 (Size: 80GB) | XBOX pic.twitter.com/jop761VxDw — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) December 7, 2022

A questo punto non ci resta che attendere l’inizio dello show The Game Awards 2022, dato che un nuovo teaser pubblicato proprio poche ore fa dalla compagnia ha confermato che ci saranno imminenti novità: dovrebbe dunque essere l’occasione giusta per scoprire se questa indiscrezione si rivelerà veritiera.

Per il momento, non possiamo fare altro che consigliare a tutti gli appassionati di prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di commenti ufficiali da Blizzard o eventualmente anche dalla stessa Xbox. Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena riceveremo ulteriori novità sulla vicenda.

Nel frattempo, ricordiamo che Diablo 4 intende fornire un open world in cui i giocatori potranno affrontare la storia nel modo che più preferiscono, anche abbandonando la missione principale per concentrarsi sull’esplorazione e ulteriori obiettivi.