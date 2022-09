Diablo 4, annunciata la data della prima beta gratis (ma i requisiti sono “severi”)

Blizzard ha ufficialmente annunciato l’avvio della prima beta gratuita di Diablo 4, che sarà però disponibile esclusivamente soltanto ad alcuni dei fan più navigati ed esperti della serie.

Si tratta infatti di una prova riservata a testare l’endgame, riservata di conseguenza solo ai giocatori che hanno giocato abbondantemente ai contenuti finali di Diablo III (trovate la Eternal Collection su Amazon) e Diablo II Resurrected.

Gli autori hanno inoltre sottolineato che si tratta di una prova sottoposta a stretti embargo: significa che nessuno potrà parlare o condividere tale esperienza, a differenza di quanto accaduto con un nuovo leak con oltre 40 minuti di video.

Il developer update di Blizzard, che potete vedere nel video proposto in apertura, conferma anche che la closed beta di Diablo 4 sarà giocabile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con cross-play e cross-progress inclusi.

Gli sviluppatori hanno spiegato di aver scelto di basare la loro prima beta sull’endgame per evitare spoiler sulla trama: un argomento particolarmente spinoso, considerando gli enormi leak che stanno già girando in rete prima ancora dell’uscita del titolo.

Inoltre, Blizzard sa perfettamente che i contenuti presenti nell’end game sono spesso i più apprezzati dai fan di Diablo: per questo motivo, il team ha bisogno del feedback degli utenti più esperti per capire come bilanciarlo e renderlo soddisfacente per tutti.

La beta gratuita end game includerà le aree giocabili Marea infernale, Spedizioni da Incubo, Sussurri dei Morti, Campi dell’Odio e Tabelloni dell’Eccellenza: se ritenete di avere i giusti requisiti per partecipare, non dovrete fare altro che seguire le istruzioni presenti sul sito ufficiale in fondo alla pagina.

Ricordiamo però che l’accesso sarà limitato a un numero molto ristretto di giocatori: avrete tempo fino all’11 ottobre 2022 per mandare la vostra candidatura ufficiale.

Chi ha già avuto la possibilità di provare il titolo in anteprima avrebbe avuto solo impressioni positive per Diablo 4: vedremo se anche con la nuova closed beta sarà confermata un’alta dose di divertimento — e trucidamento di demoni.