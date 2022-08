Deus Ex vuole tornare per battere Cyberpunk 2077, ma ci vorrà pazienza

Un nuovo report avrebbe confermato la notizia che molti fan attendevano da tempo: sembra proprio che Eidos Montreal, sotto la nuova gestione di Embracer Group, vuole riportare in vita Deus Ex per permettergli di imporsi sul mercato.

L’intenzione degli sviluppatori sarebbe infatti quello di strappare una grossa fetta di mercato a Cyberpunk 2077 (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon), puntando sul voler colmare le lacune emerse in seguito a un lancio poco convincente.

Alcuni indizi sul possibile ritorno di questo brand con un nuovo capitolo erano arrivati sia dagli stessi sviluppatori che da Embracer Group dopo la maxi acquisizione, che in queste ore avrebbe dunque trovato nuove conferme importanti.

Il giornalista Jeff Grubb ha infatti affermato durante il suo ultimo podcast sul canale Twitch di Giant Bomb di aver sentito che il nuovo Deus Ex vuol «fare ciò che Cyberpunk 2077 non ha potuto».

Grubb ha comunque sottolineato che si tratta attualmente solo di una voce che sta girando nell’ambiente, ma che non avrebbe mai potuto nemmeno iniziare sotto la gestione di Square Enix.

Inoltre, come accennavamo in apertura, sia Eidos che Embracer Group hanno manifestato pieno interesse a portare avanti il brand, anche se resta naturalmente ancora da scoprire quale forma assumerà questo nuovo capitolo.

In un thread aperto sul forum ResetEra (via PlayStation LifeStyle) per discutere proprio le parole di Jeff Grubb, il giornalista Jason Schreier ha comunque invitato alla calma i fan e sottolineato che, se il nuovo Deus Ex arriverà, ci vorrà molto tempo:

«Tenete sotto controllo le vostre aspettative. Al momento il gioco con lo stato di sviluppo più avanzato in Eidos Montreal è una nuova IP. Se lanceranno un nuovo Deus Ex, questo accadrà tra tanto, tanto tempo».

Ad ogni modo, i fan del popolare brand possono finalmente iniziare a sperare in un ritorno in grande stile: invitandovi a prendere come di consueto il tutto con le dovute precauzioni in attesa di commenti ufficiali, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena dovessero emergere ulteriori novità.

A tal proposito, vi segnaliamo che nelle scorse ore è finalmente emerso come mai Square Enix ha deciso di vendere Tomb Raider e Deus Ex, dando una risposta sorprendente e difficile da digerire — o credere — per fan e addetti ai lavori.