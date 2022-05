Deus Ex e Thief sono pronti a tornare? Le parole di Eidos dopo l’acquisizione

La notizia della giornata è sicuramente di quelle destinate a lasciare un fortissimo segno per l’industria videoludica: Embracer Group ha acquisito moltissime delle IP più celebri di proprietà di Square Enix, inclusi tra gli altri anche Deus Ex e Thief.

La maxi operazione di mercato è costata ben 300 milioni di dollari e ha comportato l’acquisizione non solo delle IP, ma anche di Square Enix Montreal, Crystal Dynamics e Eidos, autori proprio dei brand citati (potete acquistare Deus Ex Mankind Divided a meno di 13 euro su Amazon).

L’operazione è stata ufficializzata anche dalla stessa Square Enix, che ha confermato come nella transazione siano entrati a far parte anche i franchise Tomb Raider e Legacy of Kain.

In questi istanti si è anche svolta una speciale conference call proprio di Embracer Group, che si è concentrata in particolar modo sul potenziale delle sue nuove software house e sui progetti in arrivo.

Come riportato da Twinfinite, è stata riposta particolare enfasi su Eidos Montreal e sulle sue proprietà videoludiche, sottolineando che si tratta di una software house con grandi piani per il futuro.

David Anfossi di Eidos ha infatti sottolineato che il suo team sta lavorando a «numerosi progetti» con Unreal Engine 5, abbandonando così lo sviluppo di un motore proprietario e concentrarsi su ciò che conta davvero, ovvero i contenuti.

Anfossi ha anche sottolineato come Eidos sia «la casa di Deus Ex e Thief», anticipando dunque che le due IP sono particolarmente importanti per lo studio: proprio aver citato queste IP in particolare sembrerebbe lasciare intendere che almeno uno dei nuovi misteriosi progetti potrebbe essere legato proprio a questi franchise.

Va comunque sottolineato che per il momento non è ancora arrivato alcun ulteriore dettaglio sui nuovi giochi next-gen in sviluppo, né è arrivata una conferma su un possibile nuovo capitolo di Deus Ex e Thief, ma a giudicare dalle premesse sarebbe sorprendente non vedere un ritorno di queste amatissime IP.

Quel che appare certo, anche dal modo in cui è arrivato l’annuncio e dalle cifre spese, è che Embracer abbia in mente grandi cose per i nuovi team di sviluppo: non appena arriveranno ulteriori novità, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che dovrebbe proseguire senza particolari intoppi anche Tomb Raider, che in precedenza è già stato confermato come uno dei progetti in arrivo con Unreal Engine 5.

La notizia dell’acquisizione da parte di Embracer ha destato particolare stupore anche in virtù della nuova avventura di Lara Croft: l’ultimo capitolo next-gen era stato infatti annunciato meno di un mese fa.