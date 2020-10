Demon’s Souls Remake, PS3 v PS5 in una nuova video comparativa

Demon’s Souls Remake si è mostrato durante la giornata di oggi in un nuovo e lungo gameplay, che ha messo in luce tutte le potenzialità del gioco previsto al lancio della next-gen di PS5.

Come saprete, il gioco – sviluppato da BluePoint Games – nasce come rifacimento dell’originale soulslike uscito nel 2010 in Europa su console PS3. Grazie alle preview estere abbiamo appreso tanti nuovi particolari riguardo alle novità incluse nel gioco (specie a confronto con la vecchia versione PS3).

Uno screen dal remake di Demon's Souls.

Ora, il canale di ElAnalistaDeBits ha deciso di pubblicare un nuovo e appassionante filmato in cui vengono messe a confronto specifiche sezioni di gioco prese sia dal remake di imminente uscita che dall’originale uscito ormai diversi anni fa.

Poco sotto, il video della durata di 10 minuti esatti nel quale possiamo dare uno sguardo in movimento alle modifiche apportate dagli sviluppatori del remake (la bellissima musica che potete ascoltare in sottofondo è “Long Way To Go” di Miguel Johnson):

Le due versioni sembrano essere concettualmente simili dal punto di vista ludico ma tremendamente diverse dal lato puramente tecnico, visto che il lavoro messo in piedi da BluePoint appare realmente sorprendente.

Stupisce anche la cura di ambientazioni e nemici, assolutamente in linea con lo spirito del gioco originale di FromSoftware (divenuto un po’ il padre spirituale del genere di appartenenza).

Se volete sapere tutto, ma proprio tutto, sul remake di Demon’s Souls targato BluePoint, recuperate la nostra più che completa anteprima del gioco, in attesa della recensione completa del soulslike che arriverà davvero molto presto!

Il titolo vedrà la luce al lancio di PlayStation 5, ossia a partire dal prossimo 19 novembre 2020 in Europa.