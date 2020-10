Demon’s Souls, il nuovo gameplay trailer girato su PS5

Sony ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Demon’s Souls, girato direttamente su PS5, piattaforma per la quale sarà disponibile in esclusiva.

Il lancio del gioco è programmato per il 12 novembre nei territori in cui PlayStation 5 arriverà in quella data, e per il 19 novembre in Italia.

Nel nuovo gameplay trailer, Bluepoint Games ci guida in uno dei cinque distretti di Boletaria che potremo visitare nel remake, Stonefang.

Qui, minatori maledetti scavano in cerca delle ossa di antichi draghi, in ampie caverne attraversate dalla lava.

Come si deduce dalla descrizione, diversamente dal primo gameplay che partiva dall’inizio del gioco, quest’area è più addentrata nella storia e persino l’ambiente costituisce un pericolo per gli utenti.

Questo a conferma di quanto abbiamo espresso in un nostro recente speciale, dove mettevamo i neofiti in guardia circa le difficoltà nell’approcciarsi ad una produzione come Demon’s Souls.

Era stato anticipato che per oggi ci sarebbe stato tanto nuovo gameplay da snocciolare, e questi oltre cinque minuti possono in effetti saziare l’appetito dei fan in vista dell’uscita.

Curiosamente, il gioco sarebbe entrato in fase Gold già a settembre ma non sarebbe arrivata alcuna comunicazione dagli sviluppatori.