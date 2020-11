Demon’s Souls PS5: cover reversibile e ben 18 minuti di gameplay

Demon’s Souls è uno del giochi di lancio più attesi tra quelli presenti nella line up della nuova console next-gen targata Sony, in arrivo tra pochi giorni anche in Europa.

Il soulslike sviluppato da BluePoint Games – nato come rifacimento dell’originale uscito nell’ormai lontano 2010 in Europa su console PlayStation 3 – avrà dalla sua tante novità e un comparto tecnico nuovo di zecca, in grado di fare assaporare la nuova generazione ai neo possessori di PlayStation 5.

Ora, i colleghi di PSU hanno avuto modo di sbirciare il box del gioco, scoprendo che la cover è reversibile. Già nei giorni scorsi, infatti, era apparso l’unboxing del gioco, ma solo ora è emerso questo dettaglio decisamente curioso.

Ma non è tutto: l’immagine sottostante è palesemente ispirata alla versione PS3 del gioco, che mostra il cavaliere protagonista in primo piano avvolto dalla nebbia.

Poco sotto, l’originale cover dell’edizione per console PlayStation 3 per tutti i confronti del caso.

Infine, i colleghi di IGN USA hanno pubblicato un video della durata di ben 18 minuti in cui è possibile ammirare in azione il nuovo titolo sviluppato dai ragazzi di BluePoint. Lo trovate poco più in basso, nel player dedicato:

In attesa della nostra recensione dedicata al remake di Demon’s Souls – che arriverà molto presto sulle pagine di SpazioGames – recuperate nel frattempo anche la nostra ricca anteprima del gioco, grazie alla quale potrete farvi un’idea della nuova avventura a Boletaria!

Ricordiamo che Demon’s Souls Remake sarà disponibile sin dal lancio di PlayStation 5, ossia a partire dal prossimo 19 novembre 2020 in Europa, incluso il mercato italiano.