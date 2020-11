Demon’s Souls: ecco i Trofei del gioco PS5

Demon’s Souls è indubbiamente uno dei videogiochi più attesi per il lancio di PlayStation 5: il remake dell’opera di From Software, firmato dai talentuosi ragazzi di Bluepoint Games, consentirà di rispolverare un grande classico che risale all’epoca di PlayStation 3, ammodernato e reso più accattivante dalle tecnologie e le potenzialità della console next-gen di casa Sony.

In caso vi foste persi gli ultimi aggiornamenti, infatti, proprio poche ore fa è stato pubblicato uno State of Play interamente dedicato al gameplay di Demon’s Souls, che ci anticipa alcune delle sue caratteristiche (e anche in che modo il controller DualSense proverà a rendere unica l’esperienza).

L'editor del personaggio in Demon's Souls

Se siete amanti dei Trofei, ora il sito Powerpyx segnala di essere entrato in possesso della lista completa: dal momento che potrebbe contenere spoiler sui nemici che vi ritroverete ad affrontare, vi raccomandiamo di non consultarla se non volete nessuna anticipazione. Potete trovarla al link di seguito (in inglese):

Vi anticipiamo che il gioco proporrà un totale di 37 Trofei, tra cui 1 Platino, 5 oro, 9 argento e 22 bronzo.

L’uscita assoluta di Demon’s Souls è attesa per il 12 novembre in diversi mercati come USA o Giappone, ma non in Europa: dalle nostre parti sarà necessario aspettare fino al 19 novembre, giorno del debutto di PlayStation 5. Per ingannare l’attesa avete già visto la nostra video recensione della console?