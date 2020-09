Demon’s Souls PS5, l’analisi tecnica del nuovo gameplay (che non girava in 4K)

Digital Foundry ha realizzato un’approfondita analisi tecnica di Demon’s Souls per PS5, e in particolare – in aggiunta a quella precedente – relativa all’ultimo gameplay esibito all’ultimo showcase PlayStation.

La presentazione aveva rivelato una corposa sezione tratta direttamente dal titolo fatto girare sulla console next-gen di Sony, e con tutto questo materiale è possibile iniziare a comprendere più nel dettaglio la portata delle ambizioni del progetto di Bluepoint Games – maestri dei rifacimenti videoludici.

Il gioco è stato fatto girare alla risoluzione nativa di 1440p ma, a detta di Digital Foundry, il motion blur rende le immagini così fluide e nitide che è difficile risalire alla risoluzione precisa perfino tramite il conteggio dei pixel.

Molto probabilmente la demo di Demon’s Souls girava sulla modalità Performance, dal momento che quella orientata alla grafica punterà ai 4K nativi. Questo è indicato anche dal fatto che non c’erano tracce di ombre con ray tracing.

Lato performance, il gioco andava a 60fps per larghi tratti con solo una manciata di balbettii qui e lì, abbastanza tipico per un titolo con sviluppo in corso. È stato registrato del tearing in alto e in basso nella schermata, simile a quanto notato con il remake di Shadow of the Colossus.

Il salto tecnologico viene definito enorme, il che rende il gioco il Souls più avanzato da un punto di vista tecnico e visivo di sempre. Le animazioni sono state ri-lavorate, più stilizzate, ma funzionano bene in questo contesto. Lo stesso dicasi per la fisica rifatta da zero, e il giudizio è molto positivo su attacchi e iterazioni.

Effetti come pioggia e fuoco rendono bene già in SDR, ma Digital Foundry si aspetta che il gioco abbia un aspetto ancora migliore in HDR. I tempi di caricamento sono «ultra veloci»: laddove la versione PS3 dava tempi di attesa di 11 secondi, su PS5 è servito meno di un secondo per ripartire.

Demon’s Souls sarà disponibile al lancio di PlayStation 5 dal 12 novembre in Giappone e Stati Uniti, e dal 19 novembre in Europa e nel resto del mondo.