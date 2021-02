Death Stranding anche su Xbox: un indizio sembra confermarlo

Death Stranding, annunciato da Sony in occasione dell’E3 2016, è l’ultimo, grande titolo prodotto e diretto da Hideo Kojima e la sua Kojima Productions. Il gioco è stato rilasciato anche su PC lo scorso luglio 2020.

In passato, Phil Spencer ha nascosto degli indizi sui prossimi annunci della compagnia sullo sfondo del suo ufficio, come ad esempio le cuffie wireless Xbox.

Ora, come evidenziato da Tom Warren (Senior Editor di The Verge) su Twitter, questa volta dietro al boss Xbox è possibile notare la statua di Ludens di Kojima Productions posizionata accanto al logo Xbox.

Xbox chief Phil Spencer @xboxp3 really bullish about the future of cloud gaming. "When we look in the future, we see a world where game creators will natively be building cloud-based games first." Potential for games to host 100,000 players in the cloud etc pic.twitter.com/29w16t8GbM

— Tom Warren (@tomwarren) February 23, 2021