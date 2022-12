No, Death Stranding 2 non è stato il reveal più “importante” di The Game Awards 2022

Dopo aver ufficialmente salutato The Game Awards 2022, è arrivato il momento di tirare le somme sullo show condotto da Geoff Keighley, non solo per quanto riguarda i premi vinti ma anche e soprattutto per i trailer e gli annunci.

Uno dei giochi più attesi e anticipati dal pubblico e dalla critica era sicuramente il misterioso progetto di Hideo Kojima: i TGA 2022 hanno confermato che si tratta di DS2, un sequel di Death Stranding (trovate la Director’s Cut a meno di 20 euro su Amazon) che, come da tradizione con il celebre director, è ancora avvolto nel mistero.

Eppure, nonostante si trattasse di un trailer particolarmente affascinante e intrigante, pare che DS2 non sia stato il gioco più importante svelato durante lo show, almeno in base ai risultati ottenuti dai rispettivi filmati su YouTube.

Il noto analista di mercato Benji-Sales ha infatti compilato tutti i dati ottenuti dai trailer a distanza di poco più di 24 ore dalla conclusione dei The Game Awards 2022, scoprendo che il trailer più visto in assoluto è stato Star Wars Jedi: Survivor, il sequel dell’amatissimo Fallen Order.

Quello dell’ultimo episodio videoludico di Star Wars è stato un vero e proprio dominio, raggiungendo ben 4.9 milioni di visualizzazioni, oltre il doppio rispetto al secondo classificato: si tratta di Hades II, un’altra novità inaspettata che ha invece guadagnato 2.4 milioni di visualizzazioni.

Leggermente più distaccati troviamo Armored Core VI con 2.2 milioni, Suicide Squad con 2.1 milioni e il già citato Death Stranding 2 con 1.9 milioni di visualizzazioni.

La top 8 si conclude poi con il DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty a 1.6 milioni, Diablo IV a 1.5 milioni e Tekken 8 a chiudere la classifica, con 1.4 milioni di visualizzazioni.

The Most Popular Trailers from The Game Awards on YouTube • Star Wars Jedi: Survivor – 4.9m+

• Hades II – 2.4m+

• Armored Core VI – 2.2m+

• Suicide Squad – 2.1m+

• Death Stranding 2 – 1.9m+

• Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – 1.6m+

• Diablo IV – 1.5m+

• Tekken 8 – 1.4m+ pic.twitter.com/0QjOZNuJRp — Benji-Sales (@BenjiSales) December 10, 2022

Se osserviamo soltanto i dati delle visualizzazioni, Star Wars Jedi Survivor sembra essere un successo già annunciato: Benji-Sales ricorda che Fallen Order aveva raggiunto ben 20 milioni di giocatori, un numero enorme per un titolo senza alcuna componente multiplayer.

Considerando che c’è una grande attesa per la nuova avventura di Cal Kestis, il 2023 potrebbe aver già trovato uno dei possibili campioni d’incassi: a questo punto non ci resta che attendere il 17 marzo per tornare nell’Universo di Guerre Stellari e scoprire tutti i dettagli.

Nel frattempo, se vi serve un piccolo ripasso o vi foste persi alcuni degli annunci, nel nostro recap completo trovate tutti gli annunci e i trailer dello show condotto da Geoff Keighley.

Benji-Sales ha anche riepilogato tutte le vittorie assegnate ai The Game Awards 2022, svelandoci quali sono stati i giochi più premiati dello show: non ci sono solo Elden Ring e God of War Ragnarok, ma anche altre due grandi sorprese.