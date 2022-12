Kojima, le sorprese potrebbero non essere finite (e c’è una data)

In occasione dei TGA, si è tenuto il reveal del nuovo gioco di Hideo Kojima e Kojima Productions: si tratta del sequel di Death Stranding, DS2 (titolo provvisorio), presentato con un trailer davvero emozionante.

Il sequel del capolavoro PS4, che potete trovare su Amazon, è quindi ufficiale, sebbene i fan desiderano già saperne di più.

DS2, mostratosi con un primo video con al centro i protagonisti del nuovo gioco, ha sicuramente lasciato tutti di sasso, sebbene a quanto pare le sorprese non sono finite qui.

Come riportato anche da PSU, infatti, il team di sviluppo capitanato da Kojima-san compirà a breve 7 anni, tanto che per l’occasione potrebbe decidere di festeggiare in grande stile il compleanno.

Kojima Productions compirà ufficialmente sette anni il 16 dicembre prossimo, tanto che lo studio diretto da Hideo Kojima ha in programma di rilasciare contenuti per celebrare questo traguardo.

Non è chiaro al momento se venerdì prossimo saremo quindi in grado di ammirare novità relative a DS2 come molti sperano, oppure magari un accenno a uno degli altri due progetti misteriosi in seno a Kojima Productions.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia:

Friday, December 16th#KojimaProductions will be celebrating its 7th anniversary! This week, we will be releasing content to commemorate our anniversary. Here's to a new start #KJP7th pic.twitter.com/bGcOvlXLGG — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 12, 2022

Ricordiamo che lo studio è stato fondato nel dicembre 2015 in seguito all’allontanamento di Kojima-san da Konami dopo il completamento di Metal Gear Solid V The Phantom Pain.

Il team si è poi messo subito al lavoro sul suo progetto di debutto, Death Stranding, annunciato alla conferenza stampa di Sony all’E3 2016.

Il gioco è stato pubblicato nel novembre 2019 per PS4 e alla fine è arrivato su PC e PS5 con il titolo di Death Stranding Director’s Cut.

Oltre a DS2, si vocifera che Kojima Productions stia lavorando a un secondo titolo, noto come Overdose, il quale sarebbe un gioco horror come trapelato da alcuni leak.

E poi ci sono le parole di Kojima stesso, il quale descrive il suo prossimo gioco in arrivo come “un nuovo medium“ nel corso di un’intervista al The Guardian.

Ma non solo: dire che la pandemia COVID-19 ha influenzato la stesura di Death Stranding 2 sarebbe un eufemismo, a quanto pare, come confermato da Kojima.