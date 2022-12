Hideo Kojima ha riscritto Death Stranding 2 dopo la pandemia

Ieri notte, finalmente, si è tenuto il reveal del nuovo gioco di Hideo Kojima, avvenuto in occasione dei The Game Awards 2022. Si tratta del sequel di Death Stranding, DS2 (titolo provvisorio), rivelato con un trailer davvero molto intenso.

Il sequel del capolavoro PS4, che potete trovare su Amazon, è da tempo stato al centro di rumor di ogni genere, sebbene è proprio Kojima ad aver confermato i lavori sul gioco.

Dopo il rilascio di alcuni poster misteriosi, il papà di Metal Gear Solid ha scelto il palco dei TGA per rivelare il suo nuovo progetto.

Dopo vari leak e indiscrezioni, Kojima ha infatti presentato DS2, con un primo video che ha mostrato protagonisti e contesto. Sul palco, il buon Hideo ha spiegato le prime informazioni sul gioco, compresa l’idea alla base.

Come riportato anche da IGN US, dire che la pandemia COVID-19 ha influenzato la stesura di Death Stranding 2 sarebbe un eufemismo, a quanto pare.

Il fondatore di Kojima Productions ha presentato ufficialmente il sequel ai The Game Awards, rimanendo sul palco per rispondere ad alcune domande del conduttore Geoff Keighley.

«Avevo già scritto la storia prima della pandemia, ma dopo averla vissuta ho riscritto tutto da zero», ha detto a Keighley dopo che gli è stato chiesto come la pandemia abbia influenzato il gioco. «Inoltre non volevo più prevedere il futuro, quindi l’ho riscritto».

È vero che Kojima si è guadagnato una reputazione piuttosto seria per la sua capacità di prevedere il futuro con i suoi giochi: Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty era decisamente in anticipo sui tempi nel descrivere la rapidità con cui la disinformazione può diffondersi online.

Così come il tema della solitudine del primo Death Stranding aveva degli inquietanti parallelismi con il lockdown che sarebbe stato messo in atto pochi mesi dopo l’uscita del gioco, nel 2019.

