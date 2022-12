Death Stranding 2, l’inquietante BB con i tentacoli ha un nome

Death Stranding 2 si è mostrato, finalmente, durante gli ultimi The Game Awards 2022 portando con sé le sue inevitabili stranezze.

D’altronde già il precedente capitolo, che trovate su Amazon, non è che ci fosse andato giù leggero con elementi visionari e cose difficilmente interpretabili.

E il primo trailer di Death Stranding 2 è già pieno di cose da vedere, capire, interpretare, sperando ci avere almeno una minima idea di quella che sarà la storia.

Trama che è stata riscritta completamente da Hideo Kojima tra l’altro, che dopo la pandemia si è trovato a non voler più prevedere il futuro.

Dei tanti elementi che sono già apparsi nel primo trailer di Death Stranding 2 ce n’è uno, tra i tanti, particolarmente inquietante.

Si tratta di quel BB tentacolare, o il pod pieno di tentacoli non sapremmo dire, che si vede alla fine del trailer.

Se Death Stranding ci ha insegnato qualcosa è che potrebbe anche non essere reale, potrebbe essere una creatura mostruosa, una visione del protagonista oppure ogni altra cosa.

In ogni caso il BB con i tentacoli (per ora chiamiamolo così) ha almeno un nome. Gliel’ha dato ovviamente Hideo Kojima, su Twitter:

Do you like Octopus Lou?

☔️‼️ pic.twitter.com/knbLLiTKqg

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 17, 2022