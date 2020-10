Death Stranding 2, Hideo Kojima spiega il teaser

A giugno, Hideo Kojima ha lanciato su Twitter – social di cui è sempre prolifico frequentatore – quello che è parso legittimamente un teaser di Death Stranding 2.

Ma il sequel dell’action adventure per PS4 e PC si farà davvero? Il game designer e director giapponese si è espresso in merito in un’intervista concessa a IGN US.

Kojima non ha negato che quello schizzo potesse essere legato a Death Stranding 2, ma lo ha derubricato alla voce delle idee.

Il concept non rappresenta infatti «grandi piani, ma solo frammenti di nuove idee», ha spiegato il padre di Metal Gear.

«Penso sempre a nuove idee mentre lavoro sui giochi. Queste non sono grandi piani, ma solo frammenti di nuove idee. Penso a queste idee da solo, poi le spiego all’altra gente in modo da avere le loro opinioni in merito. Ad esempio, chiedo a Yoji [Shinkawa] se lui è seduto vicino a me. Spesso, crea qualche disegno basato sulle mie idee e me lo mostra qualche giorno dopo. L’immagine che ho twittato recentemente era uno di quei disegni».

Kojima sta quindi pensando effettivamente alle possibilità di un Death Stranding 2, ma questo non è la garanzia che il gioco vedrà mai la luce.

Quel che è certo è che Kojima Productions ha annunciato di aver dato il via ad un nuovo progetto e avviato un’ondata di assunzioni per foraggiarlo.

Ciò nonostante, come anticipato dal compositore di Death Stranding che non sta ancora lavorando a questo nuovo gioco, i tempi dovrebbero essere ancora abbastanza lunghi.