Il compositore di Death Stranding già al lavoro sul prossimo gioco di Kojima? “Andateci piano”

Nelle scorse ore abbiamo riportato del messaggio criptico di Ludvig Forssell a proposito di un nuovo progetto per cui ha iniziato le registrazioni.

Il compositore è noto per il suo ruolo di audio director di Kojima Productions, per questo si è pensato subito che il progetto in questione fosse collegato allo studio giapponese.

Con l’annuncio di oggi per cui il team di Hideo Kojima ha avviato i lavori sul suo prossimo gioco, il collegamento tra le due notizie è stato abbastanza immediato.

Woah woah woah. People need to calm their horsie-poos; this is a side-project I’m working on, not related to KJP.

Am stoked about this one though! https://t.co/0D5G4rWsap

— Ludvig Forssell (@Ludvig_Forssell) October 22, 2020