Dead Space Remake, volete vedere il gioco? Eccovi accontentati

Vero anche che il remake di Dead Space “saccheggerà” qualcosa nientemeno che da God of War, cosa questa che aggiunge un po’ di pepe al tutto.

Ora, in maniera del tutto inaspettata, Electronic Arts e i membri di Motive hanno annunciato che il “nuovo” Dead Space si mostrerà tra poche ore.

Domani, 31 agosto, avremo infatti modo di dare un primo sguardo al gioco in una versione preliminare sul canale Twitch di Motive Studio.

Il livestream si terrà alle 19:00 ora italiana, evento che ovviamente noi di SpazioGames seguiremo in diretta con tutti gli aggiornamenti del caso.

Poco più in basso, il tweet ufficiale che conferma la notizia (via Twinfinite).

The passionate team at @MotiveStudio are bringing you in for a very early look at the development of #DeadSpace.

Tune in to our stream tomorrow at 10am PT / 1pm ET. https://t.co/woBW8jSB8z pic.twitter.com/Jb1D0foen9

— Dead Space (@deadspace) August 30, 2021