Dead Space Remake sta per mostrarsi: il primo gameplay trailer è davvero vicino

Electronic Arts e Motive Studio hanno annunciato la data di lancio di un nuovo gameplay trailer di Dead Space Remake con un metodo decisamente ingegnoso, che ha richiesto la collaborazione della community per risolvere un ARG molto particolare.

Il ritorno di una delle saghe horror più amate (trovate i capitoli originali su Xbox Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon) avverrà il prossimo gennaio, ma i fan potranno vedere più da vicino un gameplay rinnovato e ormai vicino a essere completato.

Un indizio su un nuovo imminente reveal era già arrivato pochi giorni fa, quando Xbox Store ha aperto a sorpresa una pagina con nuovi screenshot ufficiali: gli sviluppatori hanno però deciso in seguito di mettere alla prova la community, che è riuscita a risolvere un intricato rompicapo collaborativo.

Come riportato da MP1st, la community è infatti riuscita a portare a termine l’ARG proposto dal team, rivelando che il nuovo gameplay trailer arriverà ufficialmente il 4 ottobre, ovvero il prossimo martedì.

Tutto è cominciato il 27 settembre, quando il team di sviluppo ha pubblicato una misteriosa immagine, chiedendo alla community di «completarla»: un’impresa portata ufficialmente a termine soltanto il 30 settembre.

La community non ha poi impiegato molto tempo per capire che quella immagine rappresentava un vero e proprio codice QR scansionabile, che ha reindirizzato i fan a un breve teaser del primo vero trailer gameplay di Dead Space Remake.

Potete visionare voi stessi il breve filmato qui di seguito: al suo interno è possibile vedere anche uno dei Necromorfi che Isaac Clarke dovrà affrontare, concludendosi poi con l’annuncio che il 4 ottobre vedremo ufficialmente il trailer completo.

A questo punto non resta che segnare ufficialmente la data sul calendario per poter vedere finalmente il gioco in azione, ma gli screenshot condivisi in precedenza sembrerebbero confermare un’opera che renderà degnamente omaggio al primo storico capitolo.

Ricordiamo che l’uscita di Dead Space Remake è prevista solo su PS5, Xbox Series X|S e PC: sarà ufficialmente disponibile a partire dal 27 gennaio 2023, salvo rinvii improvvisi.

Considerando che il team di sviluppo ha già ammesso che sarà un’esperienza visiva unica e senza caricamenti, il nuovo trailer gameplay sembra essere davvero promettente: vi aggiorneremo tempestivamente non appena avremo ulteriori novità.