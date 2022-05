Dead Space Remake, svelata finalmente la data di uscita!

Dopo averlo visto varie volte in azione, e un annuncio ormai tanto lontano, Dead Space Remake ha finalmente una data di uscita.

Quella di Dead Space è una saga (la trovate su Amazon) che, nonostante un epilogo non all’altezza, è stata tra le più amate delle ultime generazioni.

Un remake, questo, che sarà molto fedele all’originale. Una cosa che i fan dell’avventura horror ameranno senz’altro.

Qualche giorno fa è stato annunciato un live stream speciale di Dead Space Remake (lo trovate qui sotto) nel quale, a sorpresa, abbiamo finalmente scoperto la data di uscita.

Durante lo stream, incentrato sull’arte, il team di Motive ha dato agli spettatori uno sguardo più approfondito su come stanno sfruttando il motore Frostbite, l’hardware Gen 5 e i PC.

Lo scopo, come potete vedere dalla presentazione, è quello di evolvere visivamente e rifare da zero tutti gli ambienti, i personaggi, i VFX, l’illuminazione e altro ancora, per creare un nuovo livello di immersione e qualità per il pubblico moderno.

Un assaggio di questa bellezza lo potete vedere qui sotto:

Ma, bando alle ciance, Dead Space Remake ha una data di uscita ora ed è tempo di scoprirla.

Alla fine della live, infatti, il team ha annunciato che il gioco sarà disponibile il 27 gennaio 2023.

Il reveal completo del titolo arriverà in autunno, giusto in tempo per Halloween, per questa avventura completamente next-gen che uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Confermata, quindi, la data di uscita di cui si vociferava tempo fa. Una lunga attesa con la magra consolazione che il 2023 inizierà alla grande.

Un titolo molto atteso ma anche, potenzialmente, pieno di rischi: ve ne abbiamo parlato tempo fa.

Ma, per chi proprio non può fare a meno di Dead Space, ecco una versione PSOne realizzata da un fan in maniera incredibile.