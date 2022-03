Deade Space Remake avrà un dettaglio maniacale per gli amanti del realismo

Il remake di Dead Space è ufficiale, e io giocatori non vedono l’ora di ritornare a vestire i panni di Isaac Clarke in una versione splendente pronta a dare il meglio di sé su console next-gen.

Proprio nella giornata di ieri, 11 marzo, è stato trasmesso uno streaming speciale dedicato al progetto, in cui il team di sviluppo ha mostrato delle novità sul remake.

Anche se la finestra di lancio non sarà nell’arco di quest’anno, essendo quindi posticipata ad un generico 2023, le novità introdotte lasciano presagire la qualità che il team di EA Motive ha intenzione di raggiungere.

Già in precedenza avevamo avuto modo di dare uno sguardo alle migliorie presenti in Dead Space Remake, che lasciavano presagire il livello di attenzione del team, ma adesso abbiamo l’opportunità di approfondire anche le modifiche del comparto audio (via Ign.com).

Durante lo streaming, il team ha spiegato le peculiarità del nuovo sistema A.L.I.V.E., acronimo di Adrenaline (adrenalina), Limbic System Response (risposta del sistema limbico), Intelligent Dialog (dialogo intelligente), Vitals (parametri vitali), Extertions (fatica).

A.L.I.V.E. comprenderà «tutte le componenti del respiro e della frequenza cardiaca di Isaac, le escursioni vocali e i dialoghi, influenzati da una varietà di situazioni di gioco».

Questo vuol dire che ogni sequenza di dialogo con Isaac sarà influenzata dal suo «stato corrente».

Le variazioni dello stato in cui si potrà trovare il nostro protagonista sono tre: Normale, Affaticato e Ferito, ognuno di questi influirà sulle inflessioni vocali che lo stesso avrà durante i dialoghi.

Ad esempio, nel caso in cui Isaac fosse ferito, la linea di dialogo farà percepire la sua sofferenza tramite la pronuncia e un tono di voce appropriato.

Sembra quindi che la community dei tanti appassionati del celebre survival horror possano aspettarsi grandi cose da questo remake, che lascia presagire un’attenzione per i dettagli davvero unica.