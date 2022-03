Dead Space Remake potrebbe essere rinviato, a rischio l’uscita nel 2022

Dead Space Remake è l’atteso ritorno di un franchise che, oggi, non esiste più, e che rappresenta uno dei videogiochi più amati dagli appassionati di survival horror.

Dopo il destino infausto a cui è andata incontro la saga di survival horror, l’idea era quella che non avremmo più rivisto il nome di questo franchise.

Le prime immagini pubblicate ci hanno fatto intuire quale sarà l’entità del rifacimento, grazie a dei footage pubblicati da Electronic Arts.

Tra pochissime ore Dead Space Remake tornerà a farsi vedere, con uno speciale streaming nel quale scopriremo qualcosa di più riguardo questo progetto.

A qualche ora dall’evento speciale dedicato al gioco emergono delle indiscrezioni poco rassicuranti, riguardo Dead Space Remake.

Inizialmente la finestra di uscita probabile del gioco era quella di ottobre 2022 ma, stando ad un report molto credibile, il rinvio al 2023 è sempre più probabile.

Come riporta VGC è il solito ben informato Jeff Grubb a spifferare le informazioni necessarie, che stavolta riguardano lo sviluppo del survival horror.

Era stato lo stesso Grubb, in passato, a dare l’informazione della release fissata per ottobre, ma in una recente trasmissione del suo podcast Giant Bomb ha aggiustato il tiro, dopo altre informazioni:

«Non hanno detto niente per vie ufficiali, questo è solo un mio report di quelle che sono le voci interne, e ora stanno provando a puntare agli inizi del 2023»

Grubb specifica che questo cambio di data non è causato da un problema nello sviluppo ma, anzi, alla volontà del team di concentrarsi sul creare un prodotto di qualità.

Sembra proprio che Dead Space Remake sarà davvero ciò che i fan si meritano, come d’altronde ci aveva fatto presagire il trailer fenomenale di annuncio.

Un remake che dovrebbe addirittura prendere spunto dall’ultimo God of War per alcuni dei suoi elementi, anche se non sappiamo ancora di cosa si tratti precisamente.

Venerdì sarà una bella giornata in ogni caso, che seguiate la presentazione dal vivo o sulle nostre pagine, dove non mancheremo di aggiornarvi. Nel frattempo potete recuperare la nostra analisi con le nostre aspettative sul remake.