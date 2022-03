Dead Space Remake torna a farsi vedere a breve: segnatevi questa data

L’annuncio di Dead Space Remake ha colto tutti quanti di sorpresa, e ci ha lasciato con la voglia di saperne (e vederne) sempre di più.

Dopo il destino infausto a cui è andata incontro l’amatissima saga di survival horror, l’idea era quella che non avremmo più rivisto il nome di questo franchise.

Invece, quasi un anno fa è arrivata la notizia a sorpresa. Dead Space Remake ufficiale dopo tanti mesi di rumor, con un trailer fenomenale.

Un remake che dovrebbe addirittura prendere spunto dall’ultimo God of War per alcuni dei suoi elementi, anche se non sappiamo ancora di cosa si tratti precisamente.

Dopo tanti mesi di silenzio cominciavamo a pensare che il 2022 sarebbe stato un altro periodo di buio, invece Dead Space Remake tornerà a farsi vedere presto.

Come riporta VGC, EA Motive ha dato una nuova comunicazione sullo stati dei lavori, invitando tutti ad assistere ad uno streaming speciale.

Ovviamente l’atteso remake sarà protagonista, e il team ha spiegato che ci saranno delle nuove occhiate a cosa verrà inserito all’interno di questo remake.

L’appuntamento è molto vicino: lo streaming andrà in onda l’11 marzo alle 19:00 ore italiane.

Non sappiamo ovviamente quanto durerà lo streaming, né se alla fine ci verrà rivelata la data di uscita, ma sicuramente vale la pena aspettare.

Potete farlo qui sotto, impostando un promemoria sullo streaming ufficiale che partirà dal canale YouTube di Dead Space:

Venerdì sarà una bella giornata in ogni caso, che seguiate la presentazione dal vivo o sulle nostre pagine, dove non mancheremo di aggiornarvi. Nel frattempo potete recuperare la nostra analisi con le nostre aspettative sul remake.

Intanto potete accontentarvi di vedere alcuni confronti dai pochissimi footage che sono emersi: come questo.

Ma la grafica sembra essere una questione importante di Dead Space Remake, come hanno dimostrato queste immagini di qualche tempo fa.