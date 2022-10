Dead Space conquista anche John Carpenter, vorrebbe farne un film

Dead Space è stato un survival horror amatissimo, e tra gli estimatori c’è anche il regista John Carpenter.

Sarà che somiglia molto al suo leggendario La Cosa, che potete inserire nella vostra collezione tramite Amazon, ma il cineasta si è rivelato molto appassionato del survival horror.

E non solo, perché John Carpenter si è spesso rivelato un appassionato videogiocatore, nonché un esperto di Halo di cui ha svelato il suo episodio preferito.

Non disdegna neanche i blockbuster più classici, perché il maestro dell’horror è anche molto affezionato ad Assassin’s Creed Valhalla.

Ma se proprio dovesse fare un film dedicato ad un videogioco, John Carpenter sceglierebbe senz’altro Dead Space.

Lo ha svelato di recente in una intervista con AV Club, in un momento in cui il regista sta promuovendo Halloween Ends in giro per il mondo.

Durante l’intervista, Carpenter ha detto che si sta attualmente godendo Fallout 76, insieme a Borderlands e Horizon: Forbidden West, di cui ha elogiato il design.

In particolare, Carpenter ama il design intelligente e accattivante nei videogiochi, in particolare gli scenari che il giocatore può affrontare in più modi.

Quando gli è stato chiesto del gioco che vorrebbe adattare in un film, John Carpenter ha risposto con estrema sicurezza:

AVC: Ha mai pensato di adattare un gioco? JC: L’unico che mi viene in mente, e l’ho menzionato prima, è Dead Space. Sarebbe davvero un grande film. Potrei farlo.

Considerato quanto Dead Space Remake si stia rivelando potenzialmente terrorizzante e magnifico, l’idea che John Carpenter possa trasformare tutta questa bellezza in un film è elettrizzante.

Chissà cosa ne pensa il leggendario regista del remake, rispetto all’originale. Voi potete fare un confronto con i vostri occhi a questo indirizzo.

