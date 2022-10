The Super Mario Bros Movie, il trailer ci fa venire voglia di saltare nei tubi

The Super Mario Bros Movie, il film dedicato all’idraulico più famoso del mondo, finalmente si mostra con il primo trailer durante l’ultimo Nintendo Direct.

Il chiacchieraco film con Chris Pratt come protagonista, che da Starlord dei Guardiani della Galassia (che trovate in Blu-Ray su Amazon) si veste virtualmente con salopette e baffi.

Dopo una lunga attesa, qualche giorno fa Nintendo ha piazzato un appuntamento per vedere per la prima volta il film in azione.

E, poco prima dell’ultimo Nintendo Direct, sono emerse le prime foto dei personaggi con il logo ufficiale del film, che non hanno fatto altro che far crescere l’hype.

È stata una lunga attesa quella che ci ha portato a vedere finalmente The Super Mario Bros Movie con il primo trailer, che ora ha anche un nome ufficiale.

Ci è voluto un Nintendo Direct apposito per poterlo vedere per la prima volta e… eccolo qua:

Ci sono voluti 7 anni di lavorazione, svela il responsabile di Illumination, mentre il compositore Bryan Tyler sta per iniziare il lavoro in collaborazione con Koji Kondo per creare la colonna sonora.

Ecco qualche screenshot in cui vediamo Bowser, Luigi, e altri dettagli dal brevissimo teaser trailer che trovate qui sopra:

Non si sono visti gli altri attori, né ci sono state informazioni più concrete sulla trama e su quello che sarà il ruolo degli altri personaggi all’interno della storia.

