Dead Space, meglio l’originale o il remake? Un video lo svela

Il ritorno di Dead Space è ormai noto anche ai sassi, con un remake che promette di traghettare il capitolo originale nello splendore della current-gen.

Il gioco originale, che potete recuperare su Amazon, è infatti uno dei survival horror più belli di delle passate generazioni, nonostante la serie si sia poi arenata.

Solo ieri, infatti, è stato mostrato un nuovo gameplay trailer in grado di mettere sul piatto le qualità di questo rifacimento ufficiale, potenzialmente splendido.

E se la qualità media di questo remake sembra piuttosto alta, ora è il turno di una video comparativa tra il remake e il titolo originale.

Come riportato anche da Wccftech, dopo la pubblicazione del trailer lo YouTuber “ElAnalistaDeBits” si è messo al lavoro per confrontare il nuovo trailer con le scene del gioco originale.

Se da un lato il confronto dimostra che il Dead Space originale del 2008 regge ancora piuttosto bene, dall’altro mette in evidenza i notevoli miglioramenti apportati all’illuminazione, alla complessità geometrica, agli effetti particellari e al gameplay notevolmente evoluto del remake.

In tutta onestà, i fan non potrebbero essere più entusiasti del remake di Motive (trovate il video confronto poco sotto):

Il gioco sarà disponibile dal 27 gennaio 2023 e sarà guidato dal direttore creativo Roman Campos-Oriola e dall’ex game director di Assassin’s Creed Valhalla, Eric Baptizat.

Il titolo è in sviluppo presso lo studio Motive di Star Wars Squadrons per PS5, Xbox Series X/S e PC. Come recita la descrizione ufficiale, «questo remake offre una fedeltà visiva sbalorditiva e un audio ricco di suspense, oltre a nuovi contenuti di gioco e miglioramenti pur rimanendo fedele all’emozionante visione del gioco originale.»

