Il leggendario John Carpenter è innamorato di Assassin’s Creed Valhalla

Conoscerete sicuramente il leggendario regista John Carpenter – e se non conoscete, sappiate che dovreste. L’artista, celebre per pellicole come 1997 – Fuga da New York, La Cosa, Essi Vivono, Halloween, Grosso Guaio e Chinatown e numerose altre, non ha mai di certo nascosto il suo amore per videogiochi – e nasconde ancora meno quello che prova per Assassin’s Creed Valhalla.

Affidandosi al suo profilo social su Twitter, infatti, Carpenter si è detto assolutamente stregato dalla recente avventura norrena firmata da Ubisoft, al punto che ritiene il gioco «un ritorno all’eccellenza per il franchise». Secondo il regista, le caratteristiche migliori di Valhalla sono il gameplay e il modo in cui è caratterizzato il suo open world.

In Assassin's Creed Valhalla sarete Eivor, un guerriero vichingo che vuole stabilire le sue genti in Inghilterra

Traduciamo il tweet di Carpenter:

ASSASSIN’S CREED VALHALLA è un ritorno all’eccellenza per il franchise. Un enorme open world, meravigliosamente progettato, con un grandioso gameplay. Un gioco incredibile.

Non è la prima volta che Carpenter mostra il suo amore per i videogiochi: anni addietro il regista aveva sostenuto Fallout 76 e si era detto stregato da Borderlands 2. Inoltre, aveva anche spiegato di passare tanto tempo a giocare a Destiny 2 perché voleva imparare a padroneggiarlo. La sua relazione con il videogame, insomma, è di lungo corso – ed è a doppio binario, se consideriamo quanto influente sia stata la saga di Snake Plissken (Jena nella localizzazione nostrana) su serie come Metal Gear.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia. Per tutti i dettagli sul gioco fate riferimento alla nostra video recensione dedicata.