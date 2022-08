Dead Island 2 è già rivoluzionario: sarà il primo gioco con una feature inedita

Dopo i precedenti leak emersi nelle scorse giornate, alla fine è arrivata la conferma che i fan attendevano da diversi anni: Dead Island 2 non solo è più vivo che mai, ma si è finalmente mostrato in azione e svelato la propria data d’uscita.

L’atteso nuovo capitolo della saga action RPG con gli zombie (che potete prenotare su Amazon) ha però svelato a margine della propria presentazione una novità inedita, che stava passando inosservata in seguito all’entusiasmo per il rilancio di questa avventura.

Al termine dei primi trailer mostrati durante la Gamescom Opening Night Live 2022 sono infatti apparse le piattaforme previste per l’uscita, con un logo che ha incuriosito molti appassionati.

Si tratta di Alexa Game Control, una nuova feature che sfrutterà i comandi vocali dell’assistente di Amazon per migliorare l’esperienza di gioco: come riportato da Press Start Australia, Dead Island 2 è il primo gioco che lo implementerà ufficialmente.

Attualmente non abbiamo ancora molte informazioni sul funzionamento di Alexa Game Control, ma stando a quanto riportato da Amazon sulla propria pagina ufficiale sarà possibile utilizzare semplicemente la nostra voce per attivare determinati comandi in-game facilitati, in maniera simile a quanto già sperimentato da Xbox con il suo Kinect.

Nel caso specifico di Dead Island 2, sembra che tale funzionalità potrà essere utilizzata, ad esempio, per indicarci immediatamente dove si trova la nostra prossima missione o selezionare automaticamente la nostra arma più potente.

The 'Alexa Game Control' feature that is being mentioned by the Dead Island 2 website allows players to use voice controls to interact with their game

DI2 is the first game to use this; seems to be supported by PC and Xboxhttps://t.co/s5Grq8QXvV pic.twitter.com/lHB27bnYI2

— Nibel (@Nibellion) August 23, 2022