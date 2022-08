Vi siete dimenticati di Dead Island 2? È normale, ma ora sta tornando

Ve lo ricordate Dead Island 2? Se la risposta è “no”, non preoccupatevi, siete probabilmente in buona compagnia.

Il seguito di Dead Island, titolo ormai con molti anni sulle spalle che trovate a pochi euro su Amazon, era stato annunciato davvero tantissimo tempo fa.

Un videogioco che è stato promesso addirittura come titolo next-gen, sebbene non ci sia ancora nessun tipo di informazione al riguardo.

Giusto qualche mese fa avevamo saputo che Dead Island 2 non era “morto”, e il lancio sarebbe davvero imminente dopo tutti questi anni di attesa.

Era il 2014 quando Dead Island 2 fu mostrato per la prima volta durante l’E3 di quell’anno, con un trailer decisamente diverso dall’inquietudine dell’originale.

Dopo otto anni pare che, finalmente, sia giunto il momento di giocare finalmente all’action pieno di zombie ed armi strani.

Almeno stando a DualShockers, secondo cui il titolo sarebbe pronto a tornare con un nuovo reveal e conseguente data di uscita, speriamo.

Tom Henderson, il noto insider, è infatti sicuro che entro la fine del 2022 rivedremo Dead Island 2, e potremmo capire finalmente quale sarà il destino di questo sfortunato gioco.

La fonte di Henderson parla anche del titolo più nel concreto, confermando la grande attenzione sull’aspetto cooperativo, con addirittura diverse location in cui giocare.

Un titolo davvero sfortunato, che ha subito uno sviluppo tumultuoso per via di molti cambiamenti in corso d’opera, tra sviluppatore e management.

Un caos che è stato citato anche da Goat Simulator 3, che con il suo trailer di debutto ha copiato il filmato di presentazione di Dead Island 2 che vedete qui sopra.

E chissà che il titolo di zombie, al contrario, non possa copiare anche la tenerissima collector’s edition del simulatore di capre. Sarebbe senz’altro meraviglioso.

