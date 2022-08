Dead Island 2 è ancora vivo: Amazon “svela” i primi dettagli e la data

Potrebbero esserci novità in vista molto presto per Dead Island 2, l’atteso titolo di Deep Silver protagonista di uno sviluppo davvero travagliato: sembra infatti che l’annuncio definitivo sia in arrivo, a giudicare dal nuovo leak emerso online.

Nelle scorse ore è infatti spuntata perfino una pagina ufficiale sulla versione statunitense di Amazon, con tanto di prime immagini ufficiali e la cover della Day-One Edition.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo i pre-order sono stati rapidamente chiusi (ma non in Italia, dove potete ancora prenotarlo su Amazon), ma sono rimasti online cover e primi screenshot.

La data ufficiale segnata inizialmente era il 3 febbraio 2023, che farebbe di Dead Island 2 l’ennesimo gioco atteso per il prossimo anno, ma anche in questo caso è stata prontamente rimossa dallo store online nelle scorse ore.

Come segnalato da Gematsu, l’inserzione di Amazon aveva però incluso anche una descrizione ufficiale che ci svela anche i primi dettagli su cosa aspettarci dal nuovo action RPG in prima persona.

Dead Island 2 dovrebbe infatti permetterci di scegliere tra 6 personaggi diversi durante la nostra avventura ambientata a Los Angeles, da Beverly Hills fino ad arrivare a Venice Beach: come sempre non mancheranno dark humor, tantissime armi e, soprattutto, violenza e sangue.

Dead Island 2: Day 1 Edition (PS4) is up for preorder on Amazon ($69.99) https://t.co/tPNfDAfh8c #ad Dated Feb 3, 2023. This is a brand new listing on Amazon and not the one that's been there for like 84 years pic.twitter.com/l2PNjoHOpH — Wario64 (@Wario64) August 18, 2022

Per quanto riguarda invece i contenuti della Day One Edition svelata da Amazon, dovrebbe trattarsi di un’edizione che includerà il Memories of Banoi Pack, che include due armi e un perk dedicato, e una Personal space skill card: sarebbero dunque piccoli bonus per premiare chi sceglierà di dare fiducia al gioco durante il periodo di lancio.

Naturalmente occorre ricordare che al momento si tratta soltanto di un leak non confermato dagli sviluppatori: è plausibile aspettarsi che un annuncio arrivi però nei prossimi giorni, magari durante il Gamescom 2022. Nel frattempo, vi invitiamo come di consueto a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Le precedenti indiscrezioni suggerivano che l’uscita fosse in realtà programmata già entro la fine del 2022: il leak di Amazon suggerisce dunque che il team avrebbe deciso di rinviare leggermente Dead Island 2.

La lista dei tanti giochi in uscita per il 2023 sarebbe dunque pronta ad allungarsi, anche se appare davvero improbabile che riusciremo davvero ad assistere a tutti quei lanci per il prossimo anno.