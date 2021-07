Dark Souls, un personaggio in realtà si finge morto?

Dark Souls è sicuramente uno dei soulslike più amati di sempre, grazie a una lore dalle tinte fosche e a delle meccaniche realmente sorprendenti.

In maniera del tutto simile a titoli analoghi, incluso anche Demon’s Souls, il primo episodio della saga dark fantasy ha fatto scuola.

Senza nulla togliere al terzo capitolo della trilogia e alle sue particolarità, l’originale Dark Souls ha dalla sua un numero realmente sorprendente di chicche.

Solo pochi giorni fa è infatti emersa una nuova scorciatoia verso la Città Infame, scovata a molti anni dall’uscita del gioco.

Ora, è il turno di una nuova curiosità, riportata da un giocatore particolarmente attento durante una sua run all’interno del gioco.

Sembra infatti che un personaggio del gioco nello specifico si finga morto, tanto che in video è possibile notare dei movimenti decisamente sospetti.

Poco più in basso, il filmato che testimonia la bizzarra scoperta nei confronti di Gotthard.

Nei commenti fanno notare che potrebbe tranquillamente trattarsi di un qualche tipo di piccolo glitch grafico.

Un altro utente sottolinea però che Gotthard è a tutti gli effetti un non morto, in grado quindi di tornare sotto forma di fantasma. Se fosse “morto” verrebbe teletrasportato a un qualunque falò, oppure presentandosi come un essere vuoto, proprio come Orbeck di Vinheim.

Altri propendono invece per un errore tecnico da parte di FromSoftware, una posa di animazione con un singolo fotogramma.

Ricordiamo per chi non lo sapesse che il personaggio di Gotthard fa la sua apparizione come phantom per la boss fight contro i Guardiani dell’Abisso.

Anche contro il potente Sulyvahn il Gran Sacerdote Gotthard interviene per aiutare il giocatore.

