Dark Souls Remastered The Old Lords introduce armi e contenuti tagliati, gratis

Dark Souls è uno dei soulslike più rappresentativi del genere, divenuto celebre in breve tempo e in grado di dare il là a una saga magistrale

Difatti, parliamo di un titolo eletto come il migliore gioco di tutti i tempi ai Golden Joystick Awards, cosa questa che dimostra come Dark Souls abbia dalla sua un apprezzamento davvero impressionante.

Al punto che alcuni fan sfegatati hanno dato vita a un vero e proprio sequel giocabile gratis e senza scopo di lucro, davvero molto interessante.

Ora, dopo la conferma che il nuovo Elden Ring non subirà più ritardi, una nuova mod per Dark Souls Remastered ci darà modo di avventurarci ancora una volta nell’Era dell’Oscurità.

Rilasciata online proprio questa settimana, la mod – chiamata The Old Lords – rilegge l’esperienza con nuovi contenuti di spessore, come riportato anche da Wccftech.

La mod non solo aggiunge infatti oltre 50 nuovi anelli con una storia ed effetti unici, ma anche oggetti consumabili, nuove armature e armi, oltre a ripristinare anche contenuti tagliati dal gioco originale come nemici, set di armature e molto altro.

Ulteriori modifiche includono armi revisionate dal gioco vanilla, oltre a vari cambiamenti alla qualità della vita, agli avversari e al posizionamento degli oggetti.

La mod di Dark Souls Remastered The Old Lords può essere scaricata – ovviamente in forma gratuita – da Nexus Mods.

