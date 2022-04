Dark Souls Remastered, qualcuno lo ha reso next-gen, ma solo in parte

Il modder ‘D0M4K0M4’ ha rilasciato una nuova mod per Dark Souls Remastered, la quale upscala tutte le armi, armature e scudi nello splendore dei 4K.

Senza nulla togliere a Elden Ring (che trovate su Amazon a un prezzo davvero molto interessante) l’originale Dark Souls è infatti ancora molto amato da una pletora di giocatori in tutto il mondo.

Se già The Old Lords rileggeva il soulslike in questione con nuovi contenuti di spessore, come armi, nemici e oggetti mai visti prima, ora si è deciso di andare ancora oltre.

Come riportato anche da DSO Gaming questa mod può essere davvero molto interessante da provare, visto che migliora notevolmente la grafica del gioco, o perlomeno una sua parte specifica.

Pur upscalando di base le texture originali del gioco, la mod mantiene ovviamente lo stile artistico che ha reso immortale Dark Souls nei secoli dei secoli.

Per installare questa mod, dovrete scaricare il DSR Texture Packer and Unpacker mod da questo indirizzo, per poi scompattare il file.

In seguito, dovrete scaricare la mod ALL-ARMOR-WEAPON-SHIELD-ENHANCED-TO4K da questo link, scompattarla, copiare i file dalla cartella e metterli nella cartella Texture Override. Dopodiché, vi basterà eseguire il DSR-TPUP.exe e il gioco è fatto.

Poco sotto, trovate un’altra piccola gallery di immagini che mostra le armi, le armature e gli scudi del gioco in salsa next-gen.

Restando in tema, alcuni fan sfegatati hanno di recente dato vita a un vero e proprio sequel giocabile gratis e senza scopo di lucro del Dark Souls originale, per un risultato finale davvero molto interessante.

Ma non solo: pochi giorni fa Project Cloud Games ha pubblicato un nuovo video di gameplay del suo prossimo gioco ispirato proprio a Dark Souls, ossia Project Relic.

Per concludere, non mancate anche di leggere o rileggere la classifica dei migliori e peggiori soulslike attualmente in circolazione.